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Дюков подал заявление на рассмотрение дела Погребняка

вчера, 12:41

Председатель комитета по этике РФС Семён Андреев рассказал о подаче заявления на нападающего «Урала» Павла Погребняка, который недавно высказывался о темнокожих футболистах в сборной России.

Заявление на Павла Погребняка по поводу его слов в отношении Ари подано. Это сделал Александр Дюков. Грозит ли Погребняку дисквалификация на срок до 10 матчей? Мы будем обсуждать это на заседании.

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Все комментарии
Sysanin101
Sysanin101
   582 / 1015
вчера в 22:07
Погребняк попёр в ДУРЬ и СМОРОЗИЛ глупость!
Сразу видно, что без мозгов, раз такую дурь выдал.
Всех, кого вызвали в сборную России по футболу, имеют ЗАКОННОЕ право там играть.
Погребняку путь в сборную отрезан, вот он и мается ДУРЬЮ.
А зачем сборной такие идиоты!
Комитету по этике РФС надо ПРОПЕСОЧИТЬ и примерно НАКАЗАТЬ Погребняка, чтобы НЕ ДУРИЛ, а другие должны задуматься!
В России рассизма нет, а есть отдельные ИДИОТЫ, которым не хватает мозгов.
В высказываниях Павла есть признаки расизма!
Его надо НАКАЗЫВАТЬ, чтоб другим повадно не было городить всякую АХИНЕЮ!
Погребняку надо фильтровать базар, как и некоторым другим идиотам.
Погребняк! ФИЛЬТРУЙ базар и не выставляй себя на ПОСМЕШИЩЕ!
Степка питерский
Степка питерский
   246 / 1015
вчера в 14:08
В СИЗО уже свободных мест нет из-за футболистов
Vik_ont25
Vik_ont25 ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   548 / 1015
вчера в 13:50
Напиши что ты съел.
Sunny.
Sunny.
   63 / 1015
вчера в 13:46
Не с того начал
Vik_ont25
Vik_ont25
   548 / 1015
вчера в 13:44
Два дебиа - это сила!
parallels
parallels
   3 / 1015
вчера в 13:33
лучше бы на хряка какого-нибудь дело завели - хоть весело было бы.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1015
вчера в 13:24
Раздули из мухи слона!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   4 / 1015
вчера в 13:07
Да, за чистых бельгийцев Лукаку, Феллаини, Батшуайи, Ориги. Как это низко с твоей стороны
ДСА
ДСА
   191 / 1015
вчера в 13:07
Не чем больше заняться Дюкову. Упал ниже плинтуса в моих глазах.
Морозовский
Морозовский ответил 25процентный клоун
   8 / 1015
вчера в 13:00
А как же Радимов и Жирков?
Да они не рОвня Паше Погрябняку!
Морозовский
Морозовский
   8 / 1015
вчера в 12:59
Я тоже не хочу видеть иносранцев, любого цвета кожи, в сборной РОССИИ! Они все тут оказались только из-за денег! И сборная России им нужна лишь для того, чтобы что-то доказать своим брошенным странам.
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 12:55
Теперь не оставят Пашу в покое.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   189 / 1015
вчера в 12:46
РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ - ЧТО ЭТО ТАКОЕ ?
ДА, РОССИЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАНА, НО СРЕДИ ЭТИХ НАЦИЙ НЕТ БРАЗИЛЬЦЕВ !

НЕ УДИВЛЮСЬ, ЕСЛИ ПАШЕ СЕЙЧАС 282-Ю СТАТЬЮ ПРИШЬЮТ И ОТПРАВЯТ К КОКОРИНУ С МАМАЕВЫМ...

СЕГОДНЯ БОЛЕЕМ ПРОТИВ СБОРНОЙ РФ С НЕГРАМИ В СОСТАВЕ !!!

ГЫ-ГЫ
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 1015
вчера в 12:45
А как же Радимов и Жирков?
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