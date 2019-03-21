Дюков подал заявление на рассмотрение дела Погребняка

Председатель комитета по этике РФС Семён Андреев рассказал о подаче заявления на нападающего «Урала» Павла Погребняка, который недавно высказывался о темнокожих футболистах в сборной России.
Заявление на Павла Погребняка по поводу его слов в отношении Ари подано. Это сделал Александр Дюков. Грозит ли Погребняку дисквалификация на срок до 10 матчей? Мы будем обсуждать это на заседании.
Сразу видно, что без мозгов, раз такую дурь выдал.
Всех, кого вызвали в сборную России по футболу, имеют ЗАКОННОЕ право там играть.
Погребняку путь в сборную отрезан, вот он и мается ДУРЬЮ.
А зачем сборной такие идиоты!
Комитету по этике РФС надо ПРОПЕСОЧИТЬ и примерно НАКАЗАТЬ Погребняка, чтобы НЕ ДУРИЛ, а другие должны задуматься!
В России рассизма нет, а есть отдельные ИДИОТЫ, которым не хватает мозгов.
В высказываниях Павла есть признаки расизма!
Его надо НАКАЗЫВАТЬ, чтоб другим повадно не было городить всякую АХИНЕЮ!
Погребняку надо фильтровать базар, как и некоторым другим идиотам.
Погребняк! ФИЛЬТРУЙ базар и не выставляй себя на ПОСМЕШИЩЕ!
Сразу видно, что без мозгов, раз такую дурь выдал.
Всех, кого вызвали в сборную России по футболу, имеют ЗАКОННОЕ право там играть.
Погребняку путь в сборную отрезан, вот он и мается ДУРЬЮ.
А зачем сборной такие идиоты!
Комитету по этике РФС надо ПРОПЕСОЧИТЬ и примерно НАКАЗАТЬ Погребняка, чтобы НЕ ДУРИЛ, а другие должны задуматься!
В России рассизма нет, а есть отдельные ИДИОТЫ, которым не хватает мозгов.
В высказываниях Павла есть признаки расизма!
Его надо НАКАЗЫВАТЬ, чтоб другим повадно не было городить всякую АХИНЕЮ!
Погребняку надо фильтровать базар, как и некоторым другим идиотам.
Погребняк! ФИЛЬТРУЙ базар и не выставляй себя на ПОСМЕШИЩЕ!
ДА, РОССИЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАНА, НО СРЕДИ ЭТИХ НАЦИЙ НЕТ БРАЗИЛЬЦЕВ !
НЕ УДИВЛЮСЬ, ЕСЛИ ПАШЕ СЕЙЧАС 282-Ю СТАТЬЮ ПРИШЬЮТ И ОТПРАВЯТ К КОКОРИНУ С МАМАЕВЫМ...
СЕГОДНЯ БОЛЕЕМ ПРОТИВ СБОРНОЙ РФ С НЕГРАМИ В СОСТАВЕ !!!
ГЫ-ГЫ
ДА, РОССИЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАНА, НО СРЕДИ ЭТИХ НАЦИЙ НЕТ БРАЗИЛЬЦЕВ !
НЕ УДИВЛЮСЬ, ЕСЛИ ПАШЕ СЕЙЧАС 282-Ю СТАТЬЮ ПРИШЬЮТ И ОТПРАВЯТ К КОКОРИНУ С МАМАЕВЫМ...
СЕГОДНЯ БОЛЕЕМ ПРОТИВ СБОРНОЙ РФ С НЕГРАМИ В СОСТАВЕ !!!
ГЫ-ГЫ