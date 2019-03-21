Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о причинах, почему он покинул «Ювентус».

Моя карьера в «Юве» была на финише, трансферный рынок закрывался, и я думал, что останусь в клубе. Но руководство решило разорвать мой контракт. Для меня это было нелегко, но я решил покинуть команду.

Оглядываясь назад, я мог бы сказать, что я нашел бы свое место в полузащите, потому что было очень много травм. Однако было бы неправильно, если бы я остался. Я не смог бы спокойно жить, думая о том, что это мой последний год.

Я дал многое «Ювентусу», но и клуб давал мне взамен всё. Я ни о чем не жалею. В футболе, как и в работе и любви, есть много способов завершить историю.