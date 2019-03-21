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Маркизио рассказал о причинах, почему он покинул «Ювентус»

вчера, 11:45

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о причинах, почему он покинул «Ювентус».

Моя карьера в «Юве» была на финише, трансферный рынок закрывался, и я думал, что останусь в клубе. Но руководство решило разорвать мой контракт. Для меня это было нелегко, но я решил покинуть команду. 

Оглядываясь назад, я мог бы сказать, что я нашел бы свое место в полузащите, потому что было очень много травм. Однако было бы неправильно, если бы я остался. Я не смог бы спокойно жить, думая о том, что это мой последний год. 

Я дал многое «Ювентусу», но и клуб давал мне взамен всё. Я ни о чем не жалею. В футболе, как и в работе и любви, есть много способов завершить историю. 

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Все комментарии
time out
time out ответил cska plus
   50 / 1015
вчера в 17:55
Толком и не увидели игру Маркизио в Зените.
А ее и не было. Лазурные взяли его из-за имени, вот мол какой у нас игрок в команде. Показуха, как всегда.
Miaf
Miaf
   32 / 1015
вчера в 16:38
Кароче, в Ювентусе он был сбитой уткой и никому не нужным, но тут подвернулась Зенька со своими деньгами и Маркизио устремился туда
серый1925
серый1925
   524 / 1015
вчера в 15:50
не всё,но многое ещё впереди .удачи
Garrincha58
Garrincha58
   495 / 1015
вчера в 15:25
пора в МЛС или Китай
FROBI
FROBI ответил Степка питерский
   55 / 1015
вчера в 13:30
просто Маркизио с детства болел за наш Зенит, и поэтому щас бесплатно играет! завидуйте, поросята!
Скоро ты напишешь, что Маур с детства мечтал тренировать Зенит? ) и всю карьеру готовился к этому через какие-то реалы-челси-интеры ))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Каталонский_ногамяч
   4 / 1015
вчера в 13:15
Как может быть связан ЦПЗ Маркизио и нападающий Роналду?
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 13:05
Толком и не увидели игру Маркизио в Зените.
Каталонский_ногамяч
Каталонский_ногамяч
   353 / 1015
вчера в 13:00
В предверии переезда дельфинария, вовремя засуетился. Хотя и попал к лазурным (соблюдаем толерантность)
Степка питерский
Степка питерский
   246 / 1015
вчера в 12:06
просто Маркизио с детства болел за наш Зенит, и поэтому щас бесплатно играет!
завидуйте, поросята!
Морозовский
Морозовский
   8 / 1015
вчера в 11:47
МаРкиз заслужил стать напоследок дорогим бакланом!
kolpankolpan
kolpankolpan
   157 / 1015
вчера в 11:47
Он и в Зените не ушел ни пришел.Его просто нет.Уже почти год мертвый довесок.
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