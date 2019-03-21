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Панченко: «У „Динамо“ есть шансы оказаться выше седьмого места»

вчера, 10:06

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко считает, что московский клуб может бороться за более высокие места в РПЛ.

Честно, у нас очень боеспособный состав. Мы потеряли много очков с прямыми конкурентами, поэтому оказались внизу. Но у нас ещё есть время всё исправить и оказаться выше седьмого места. Если посмотреть на таблицу, там у всех команд примерно равное количество очков, поэтому вся борьба впереди.

«Динамо» не будет бороться за выживание? Не хочется громких слов. Мы не загадываем далеко, сейчас все мысли о том, чтобы выиграть ближайший матч. Потом подумаем о следующем, где будет та же задача. Конечно, верим, что станем бороться за высокие места, а не за выживание.

Напомним, что «Динамо» уступило «Оренбургу» в матче 20-го тура РПЛ.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
   54 / 1015
вчера в 18:41
У Панченко есть шанс вырасти в хорошего футболиста.
Панченко уже 29 лет? А ну тогда у него шансы как у Динамо!
Суеверный
Суеверный
   470 / 1015
вчера в 14:38
Нет шансов.
handreb
handreb
   35 / 1015
вчера в 13:43
С такой игрой только в пердив опять.
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 13:15
Для этого нужно побеждать таких середнячков как спартак а вы...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   22 / 1015
вчера в 12:27
Только до 7-го места 5 очков.....
А до "зоны стыков" - одно...
ОПС
ОПС
   294 / 1015
вчера в 11:38
Все возможно, надо надеяться.
Аксинья
Аксинья
   45 / 1015
вчера в 10:48
С вашим физруком место выше седьмого только в пердиве...
drug01
drug01
   84 / 1015
вчера в 10:15
Когда же сам выйдешь на зелёное футбольное поле
? Уже заждались!
alexamit
alexamit
   528 / 1015
вчера в 10:13
Блажен,кто верует!
Морозовский
Морозовский
   8 / 1015
вчера в 10:09
Чапаев, иди тренируйся!
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