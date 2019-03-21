Панченко: «У „Динамо“ есть шансы оказаться выше седьмого места»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко считает, что московский клуб может бороться за более высокие места в РПЛ.
Честно, у нас очень боеспособный состав. Мы потеряли много очков с прямыми конкурентами, поэтому оказались внизу. Но у нас ещё есть время всё исправить и оказаться выше седьмого места. Если посмотреть на таблицу, там у всех команд примерно равное количество очков, поэтому вся борьба впереди.
«Динамо» не будет бороться за выживание? Не хочется громких слов. Мы не загадываем далеко, сейчас все мысли о том, чтобы выиграть ближайший матч. Потом подумаем о следующем, где будет та же задача. Конечно, верим, что станем бороться за высокие места, а не за выживание.
Напомним, что «Динамо» уступило «Оренбургу» в матче 20-го тура РПЛ.
Панченко уже 29 лет? А ну тогда у него шансы как у Динамо!
Панченко уже 29 лет? А ну тогда у него шансы как у Динамо!
А до "зоны стыков" - одно...
А до "зоны стыков" - одно...
? Уже заждались!
? Уже заждались!