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Валерий Газзаев: «Руководители „Енисея“ не стоят и мизинца Аленичева»

вчера, 09:38

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев поддержал рулевого «Енисея» Дмитрия Аленичева, который находится на грани отставки.

Что касается ситуации вокруг красноярского клуба, отвечу так. Я обычно называю такие ситуации «бои местного значения». Считаю, руководители «Енисея» не стоят и мизинца Аленичева и Титова, чтобы такое себе позволять в адрес людей, чей вклад в российский футбол огромен. Безусловно, работу тренеров можно и нужно оценивать. Но для расставания всегда есть цивилизованные способы. Не устраивает тренер – освобождайте от должности, договаривайтесь, выплачивайте неустойку, если она прописана в документах. Но вместо этого люди, ничего толком не сделавшие для российского футбола, пускают в ход какие-то сомнительные методы. Кто вы такие, чтобы подобным образом лить грязь на Аленичева и Титова, затрагивая в том числе их личные, человеческие качества? Даже неудачная работа тренера не означает, что против него надо устраивать откровенные провокации.

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Все комментарии
тумба-юмба
тумба-юмба
   384 / 1015
вчера в 17:24
Даже бывший тренер кобыл,отдаёт должное Великим игрокам СПАРТАКА.Так держать.
Doktor S
Doktor S
   146 / 1015
вчера в 13:32
Что такого огромного внес Е.Титов в футбол?
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 13:22
Разбушевался ВВГ.
Kuprin
Kuprin
   160 / 1015
вчера в 11:05
О как, у него опыт есть))
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 1015
вчера в 10:46
Удачи Аленичеву .
Морозовский
Морозовский
   8 / 1015
вчера в 10:40
Тут я с дипутатом согласен! Жду мнения Вячеслава Остапенко!
kolpankolpan
kolpankolpan ответил beefs
   157 / 1015
вчера в 10:30
Сегодня все можно. А Аленичев сам виноват, нужно было оставаться в Арсенале, а так пошел по рукам и нигде не пришелся ко двору...
Гонору много вот и пошел.....Да еще подловат и бесчестен.
kolpankolpan
kolpankolpan
   157 / 1015
вчера в 10:29
Согласен, Газзаев здесь прав.Но на пиве тренеров заловили лихо.Ладно бы на дамах.
Aris
Aris
   400 / 1015
вчера в 10:19
А кто в руководстве Енисея???? Правильно, как и всюду хозяева стиральных машин. Вот кем должны заниматься СК и прочие …...
beefs
beefs
   215 / 1015
вчера в 10:05
Сегодня все можно. А Аленичев сам виноват, нужно было оставаться в Арсенале, а так пошел по рукам и нигде не пришелся ко двору...
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