Газзаев: «Появление Карреры на арене „Спартака“ – неоднозначный поступок»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что экс-рулевому «Спартака» Массимо Каррере не стоило посещать недавний поединок «красно-белых» против «Зенита».

Появление Карреры на арене «Спартака» – неоднозначный поступок. С одной стороны, очевидно, что невозможно запретить человеку просто прийти на футбол – это личное дело каждого. С другой стороны, все всё понимают. Ты же видишь, что в клубе только недавно начал работать новый тренер – его, наоборот, следует поддержать, а в твоем появлении можно невольно усмотреть легкую провокацию для фанатов, особенно в случае, если бы «Спартак» проиграл или провел матч плохо. Все эти пересуды – пригласят или не пригласят, или «пригласили, но не пойду» – не идут на пользу «красно-белым». Должен же быть некий элемент корпоративности и между тренерами, и между тренером и клубом, который полностью выполнял свои обязательства.