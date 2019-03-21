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Газзаев: «Появление Карреры на арене „Спартака“ – неоднозначный поступок»

вчера, 11:08
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что экс-рулевому «Спартака» Массимо Каррере не стоило посещать недавний поединок «красно-белых» против «Зенита».

Появление Карреры на арене «Спартака» – неоднозначный поступок. С одной стороны, очевидно, что невозможно запретить человеку просто прийти на футбол – это личное дело каждого. С другой стороны, все всё понимают. Ты же видишь, что в клубе только недавно начал работать новый тренер – его, наоборот, следует поддержать, а в твоем появлении можно невольно усмотреть легкую провокацию для фанатов, особенно в случае, если бы «Спартак» проиграл или провел матч плохо. Все эти пересуды – пригласят или не пригласят, или «пригласили, но не пойду» – не идут на пользу «красно-белым». Должен же быть некий элемент корпоративности и между тренерами, и между тренером и клубом, который полностью выполнял свои обязательства.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   226 / 1015
сегодня в 12:17
Маразм бывшего тренера ЦСКА. Каррера приехал посмотреть матч своей бывшей команды, встретиться со своими почитателями, коих в Москве немеряно. В общем, обычное дело для цивилизованного европейского человека. Но и тут наш, доморощенный подозрительный член Гос. Думы, ищет какие-то подковерные мотивы посещения матча итальянцем, "легкую провокацию для фанатов" и т.д. Какое убожество...
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   220 / 1015
сегодня в 00:10
Назад уж точно не вернут
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   364 / 1015
сегодня в 00:09
Твой каждый приезд в Осетию вызывает пересуды, однако ты это раз в год делаешь. В кого превратился с годами...
pomor45
pomor45
   188 / 1015
вчера в 21:23
Неоднозначный поступок - появление Газзаева в Госдуме.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 20:21
Верни Аланию , все остальное потом.
korn3512
korn3512
   267 / 1015
вчера в 20:09
Псина то че вякает? Внимание к себе привлечь жаждет любым способом?
Leningrad 84
Leningrad 84
   104 / 1015
вчера в 18:51
Корпоративная этика была нарушена при увольнении.
Так что Массимо просто показал фигу Федуну и имел на это полное моральное право.
bril2006
bril2006
   876 / 1015
вчера в 18:14
Дрязги и пересуды как раз нужно уметь забывать. Самый лучший работник тот, кто может заехать на бывшую работу и быть принят хорошо и начальством и коллегами! Массимо отлично отработал, я рад что не забывает Спартак, молодец, что приехал и не стал мять эти самые... пойду не пойду, как Валера Георгич рекомендует!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   369 / 1015
вчера в 18:07
Такие слова не стоит говорить человеку, который уничтожил "Аланию".
4RT
4RT
   245 / 1015
вчера в 18:05
Параноик
Т34
Т34
   67 / 1015
вчера в 18:04
И какое собачье дело Газзаеву? Каррера не пришел на матч прощаться с болельщиками, перед своим отъездом после увольнения, сказав, что не хочет мешать новому тренеру. Прошло время, и что, Каррере нельзя посетить матч команды с которой он стал чемпионом? И сколько лет ему не посещать матчи с участием Спартака? Газзаев тупица. Хотя, что от пса ожидать?
Nikola45
Nikola45
   9 / 1015
вчера в 18:00
Тарасятник понять сложно! ))
Alex-96
Alex-96
   573 / 1015
вчера в 17:56
Не стоило, это Газаеву в госдуму избираться и царю задницу публично подлизывать.
VV V
VV V
   317 / 1015
вчера в 17:47
Руководству Спартака-это Председатели Правления в количестве 6 штук, это директора Совета директоров в количестве 12 штук, один генеральный директор и 44 штуки заместители Генерального директора, итого: 63 рожи с очень хорошим аппетитом, которые кормит Федун, ума бы немножко занять у Гинера, да ведь не даст !
valt134
valt134
   168 / 1015
вчера в 17:47
Похоже, у Газзаева прогрессирующий маразм.
Багров-брат
Багров-брат
   94 / 1015
вчера в 17:38
Нормальная конкурентная борьба. "Тренер тренеру lupus est", - старая латинская мудрость. Массимо без работы и мечтает вернуться туда, где чего то добился и его боготворили, имеет право...)))
Слово за Лёней Киевским...)))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   461 / 1015
вчера в 17:33
бОЛЕЕ СтРАННОГО ЯВДЕНИЯ ЧЕМ ПОЯВЛЕНИЯ гАЗЗАЕВА В гОСДУМЕ Я НЕ ВИДЕЛ. а Коррера молодец.
saha100
saha100 ответил Питермен
   277 / 1015
вчера в 17:27
    Андрей Вишняков
    Андрей Вишняков
       231 / 1015
    вчера в 17:19
    Физрук приехал проверить, много ли свиньи одержали тухлых побед, и увидел, что теперь они тухлые ничьи покупают.
    Aчиститель
    Aчиститель
       100 / 1015
    вчера в 17:16
    Свиней тарасовских проведать приехал и пожрать с корыта.
    Правнук Сталина
    Правнук Сталина
       475 / 1015
    вчера в 17:06
    Так он зенит принять собрался😂😂😂😂😂спартак то каким боком
    Lu4nik
    Lu4nik ответил beefs
       520 / 1015
    вчера в 16:54
    Приехал и приехал, негде больше футбол посмотреть...
    может, у Карреры Матч-Премьер не подключен..
    морозз
    морозз
       120 / 1015
    вчера в 16:47
    Однозначно прав Газзаев, болелы непримеримых уже достали с Каррерой! Сказали спасибо за чемпионство и идём дальше, примерно как кони забыли Слуцкого и не вспоминают о нём!
    VV V
    VV V
       317 / 1015
    вчера в 16:39
    Спартак сам провокация !
    kust07
    kust07
       241 / 1015
    вчера в 16:17
    Газзаев -ф а н т а з е р , усатый хрыч
    artr-90
    artr-90
       572 / 1015
    вчера в 15:39
    Какое_твоё_собачье_дело. Лишь бы потяфкать ей-богу.
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
       336 / 1015
    вчера в 15:31
    Газзаев:"...все всё понимают..." ..... никто про Карреру так ничего и не понял, а про Газзаева да, всё понятно
    Брулин
    Брулин
       34 / 1015
    вчера в 15:15
    Какое дело Газаеву что творится в Спартаке.Сам недавно лизал задницу на всю страну.
    Jake Sully
    Jake Sully ответил пердун из Тарасовки
       110 / 1015
    вчера в 14:48
    Вокруг моего Спартака всегда интриги с душком. Как же мне стыдно перед зенитчиками и конями. Гыгы.
    всем кто узнает о спартаке становится стыдно(((
    пердун из Тарасовки
    пердун из Тарасовки
       74 / 1015
    вчера в 14:40
    Вокруг моего Спартака всегда интриги с душком. Как же мне стыдно перед зенитчиками и конями. Гыгы.
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