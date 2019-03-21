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Заваров: «Импульс ЧМ поможет сборной России в матче с Бельгией»

вчера, 10:13
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Серебряный призер Евро-1988 в составе сборной СССР Александр Заваров считает, что импульс прошедшего в России ЧМ-2018 поможет российским футболистам показать достойную игру против сборной Бельгии.

Последние четыре года бельгийцы являются фаворитами чемпионатов мира и Европы, где им всегда чего-то немного не хватает, но они очень убедительно выглядят в квалификационных стадиях и ставят перед собой задачу выхода с первого места группы. Играть в гостях будет сложно, но этот импульс, нерв чемпионата мира должен подстегнуть футболистов действовать на все 100 процентов. Если настрой, физические и многие другие аспекты сложатся у сборной России воедино, то команда сможет показать как минимум достойный футбол, несмотря на класс бельгийцев. Также россиянам поможет отсутствие в сборной Бельгии некоторых ключевых игроков, что заставит соперника перестраивать свою игру и приспосабливаться по ходу матча, на чем можно будет бельгийцев ловить.

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Все комментарии
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   114 / 1015
вчера в 20:16
А был ли импульс?
Bayern Best
Bayern Best
   92 / 1015
вчера в 16:44
Ну,это мы сегодня и узнаем. Хотя я думаю что франкоязычные победят.
Balanenok
Balanenok
   79 / 1015
вчера в 15:57
ЧМ давно перегорели.
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   221 / 1015
вчера в 13:34
Смертельно больному уже ничего не поможет.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   118 / 1015
вчера в 13:20
Импульс - это ещё один Чемпионат Мира в России ! Подождёмс !!!!! ))))))
Ravshan878
Ravshan878 ответил Юрий Сенатов 1
   16 / 1015
вчера в 13:17
Окей учитель. ))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил Ravshan878
   226 / 1015
вчера в 13:16
Извиняюсь за ошибки. ) Учитель.
Ответ мужчины...
Ravshan878
Ravshan878 ответил Юрий Сенатов 1
   16 / 1015
вчера в 13:14
Извиняюсь за ошибки. )
Учитель.
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 13:12
Будем надеяться.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил Ravshan878
   226 / 1015
вчера в 13:11
Александр Заваров умный и шустрый игроком была . Лабановского школу прошёл. Здоровья САШку .))
Заваров был мужчиной, а не женщиной. ЛОбановский, а не ЛАбановский. Об остальном промолчу.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   105 / 1015
вчера в 12:51
если кто забыл, то ...КАКОЙ НАФИГ ИМПУЛЬС
Лига Наций уже была. Алло
drug01
drug01
   84 / 1015
вчера в 12:43
Начало работы....
alex074
alex074
   304 / 1015
вчера в 12:35
На ЧМ был главный импульс СТРАНА-ХОЗЯЙКА. А тут его не будет и всё встанет на свои места, вратарь сборной минимум вытащит два мяча из сетки ворот. Нужно быть объективным и не питать иллюзий в отношении нашей сборной.
RMUKMU
RMUKMU
   158 / 1015
вчера в 11:27
Импульс ЧМ это 400 человек на трибунах в Казани и земля вместо газона?
Ravshan878
Ravshan878
   16 / 1015
вчера в 11:17
Александр Заваров умный и шустрый игроком была .
Лабановского школу прошёл.
Здоровья САШку .))
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1015
вчера в 11:08
Со шведами не особо помог!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   352 / 1015
вчера в 11:04
В Лиге Наций никакого импульса я,что то не видел.Откуда тогда ему здесь взяться?
djemStar
djemStar ответил Аксинья
   456 / 1015
вчера в 10:51
Краснодару этого импульса чуток не хватило, а остальные клубы просто кабинетные...
У Краснодара по сути и нет весомых сборников в составе. А у Зенита тот же Дзюба. Который реально блистал на ЧМ и выжимал из себя максимум.
Аксинья
Аксинья ответил djemStar
   45 / 1015
вчера в 10:45
а почему "импульс" не помог клубам РПЛ в ЛЧ/ЛЕ?
Краснодару этого импульса чуток не хватило, а остальные клубы просто кабинетные...
djemStar
djemStar
   456 / 1015
вчера в 10:41
а почему "импульс" не помог клубам РПЛ в ЛЧ/ЛЕ?
Морозовский
Морозовский ответил Tommy Lee
   8 / 1015
вчера в 10:38
А "импульс" - это новый допинг какой-то?
"импульс" - это шампунь "лошадиная сила"!
Tommy Lee
Tommy Lee
   190 / 1015
вчера в 10:20
А "импульс" - это новый допинг какой-то?
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