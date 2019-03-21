Заваров: «Импульс ЧМ поможет сборной России в матче с Бельгией»

Серебряный призер Евро-1988 в составе сборной СССР Александр Заваров считает, что импульс прошедшего в России ЧМ -2018 поможет российским футболистам показать достойную игру против сборной Бельгии.

Последние четыре года бельгийцы являются фаворитами чемпионатов мира и Европы, где им всегда чего-то немного не хватает, но они очень убедительно выглядят в квалификационных стадиях и ставят перед собой задачу выхода с первого места группы. Играть в гостях будет сложно, но этот импульс, нерв чемпионата мира должен подстегнуть футболистов действовать на все 100 процентов. Если настрой, физические и многие другие аспекты сложатся у сборной России воедино, то команда сможет показать как минимум достойный футбол, несмотря на класс бельгийцев. Также россиянам поможет отсутствие в сборной Бельгии некоторых ключевых игроков, что заставит соперника перестраивать свою игру и приспосабливаться по ходу матча, на чем можно будет бельгийцев ловить.