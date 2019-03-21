Заваров: «Импульс ЧМ поможет сборной России в матче с Бельгией»

Серебряный призер Евро-1988 в составе сборной СССР Александр Заваров считает, что импульс прошедшего в России ЧМ-2018 поможет российским футболистам показать достойную игру против сборной Бельгии.
Последние четыре года бельгийцы являются фаворитами чемпионатов мира и Европы, где им всегда чего-то немного не хватает, но они очень убедительно выглядят в квалификационных стадиях и ставят перед собой задачу выхода с первого места группы. Играть в гостях будет сложно, но этот импульс, нерв чемпионата мира должен подстегнуть футболистов действовать на все 100 процентов. Если настрой, физические и многие другие аспекты сложатся у сборной России воедино, то команда сможет показать как минимум достойный футбол, несмотря на класс бельгийцев. Также россиянам поможет отсутствие в сборной Бельгии некоторых ключевых игроков, что заставит соперника перестраивать свою игру и приспосабливаться по ходу матча, на чем можно будет бельгийцев ловить.
Учитель.
Учитель.
Лига Наций уже была. Алло
Лига Наций уже была. Алло
Лабановского школу прошёл.
Здоровья САШку .))
Лабановского школу прошёл.
Здоровья САШку .))