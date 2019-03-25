Криушенко: «Команда боролась до конца»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал поражение от Северной Ирландии в матче квалификации Евро-2020.

Обидно проигрывать такой матч на последних минутах. К манере соперника со множеством подач, фланговой игры мы готовились. И поэтому обидно вдвойне, что пропустили второй мяч после низовой фланговой передачи: не успели закрыть центральную зону. Но что делать? Как бы обидно ни было, нужно смотреть дальше. Наверное, в плюс занесу то, что команда боролась до конца, была более сконцентрированной, действовала злее. Наверное, ребята почувствовали, что можно играть от соперника и добиваться результата.

Команда показала, что готова сражаться до конца. Мы, можно сказать, устроили навал, было много верховых передач в штрафную. В концовке и Мартынович пошел вперед... У команды есть характер, хорошая спортивная злость. Жаль, что не удалось забить в ответ.