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Криушенко: «Команда боролась до конца»

вчера, 09:40
Северная ИрландияЛоготип футбольный клуб Северная Ирландия2 : 1Логотип футбольный клуб БеларусьБеларусьМатч завершен

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал поражение от Северной Ирландии в матче квалификации Евро-2020.

Обидно проигрывать такой матч на последних минутах. К манере соперника со множеством подач, фланговой игры мы готовились. И поэтому обидно вдвойне, что пропустили второй мяч после низовой фланговой передачи: не успели закрыть центральную зону. Но что делать? Как бы обидно ни было, нужно смотреть дальше. Наверное, в плюс занесу то, что команда боролась до конца, была более сконцентрированной, действовала злее. Наверное, ребята почувствовали, что можно играть от соперника и добиваться результата.

Команда показала, что готова сражаться до конца. Мы, можно сказать, устроили навал, было много верховых передач в штрафную. В концовке и Мартынович пошел вперед... У команды есть характер, хорошая спортивная злость. Жаль, что не удалось забить в ответ.

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КЭТиК
КЭТиК
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вчера в 10:36
Похоже Белорусы сразу лишились шансов побороться за второе место.
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