Шевченко: «Сборная Люксембурга заслуживает уважения»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего матча с Люксембургом в рамках 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Мотивация? У нас всегда повышенная мотивация. Мы понимаем, что для выхода из группы не должны терять очки. Ехали с таким настроением и в Португалию, и в Люксембург. В завтрашнем матче важно добиться победы. Но Люксембург — команда, которая заслуживает уважения. Мы смотрели ее матчи. За последние несколько лет эта сборная достигла успеха, она умеет играть в футбол