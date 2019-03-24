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Шевченко: «Сборная Люксембурга заслуживает уважения»

вчера, 22:59
ЛюксембургЛоготип футбольный клуб Люксембург-:-Логотип футбольный клуб УкраинаУкраина22:45 Не начался

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего матча с Люксембургом в рамках 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Мотивация? У нас всегда повышенная мотивация. Мы понимаем, что для выхода из группы не должны терять очки. Ехали с таким настроением и в Португалию, и в Люксембург. В завтрашнем матче важно добиться победы. Но Люксембург — команда, которая заслуживает уважения. Мы смотрели ее матчи. За последние несколько лет эта сборная достигла успеха, она умеет играть в футбол

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   137 / 906
сегодня в 07:23
Не переуважали бы.
cska plus
cska plus
   8 / 906
сегодня в 07:14
Могут наказать.
mondial18
mondial18
   229 / 906
сегодня в 01:56
чтобы не расслаблялись
Mangur
Mangur
   315 / 906
сегодня в 01:16
Люксембург да,уважаемая сборная и держава..Что не скажешь ою сборонй и Украине в целом.
Balanenok
Balanenok
   99 / 906
сегодня в 00:13
И победы.
Adonius
Adonius
   138 / 906
вчера в 23:17
Удачи сборной Люксембурга!
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