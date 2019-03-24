Канте не собирается переходить в «Реал»

Полузащитник «Челси» Нголо Канте прокомментировал слухи о возможном переходе в «Реал».
Я - игрок «Челси» и заинтересован в том, чтобы приносить пользу именно этой команде. Меня не волнует то, что пишут в прессе.
Полузащитник «Челси» Нголо Канте прокомментировал слухи о возможном переходе в «Реал».
Я - игрок «Челси» и заинтересован в том, чтобы приносить пользу именно этой команде. Меня не волнует то, что пишут в прессе.
Он особо и не нужен, при живых Каземиро и его сменщике Льоренте!
Нужно усилить цз, апз и нападение
Он особо и не нужен, при живых Каземиро и его сменщике Льоренте!
Нужно усилить цз, апз и нападение