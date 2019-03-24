ГлавнаяНовости

Канте не собирается переходить в «Реал»

вчера, 23:50

Полузащитник «Челси» Нголо Канте прокомментировал слухи о возможном переходе в «Реал».

Я - игрок «Челси» и заинтересован в том, чтобы приносить пользу именно этой команде. Меня не волнует то, что пишут в прессе.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Шевченко: «Сборная Люксембурга заслуживает уважения»
Вчера, 22:59 Комментарии6
Билек: «Сделали очень много ошибок после пропущенного гола»
Вчера, 21:43 Комментарии2
Почеттино - о новом стадионе: «Мечты сбываются»
Вчера, 21:34 Комментарии3
Гоналон хочет остаться в «Севилье»
Вчера, 21:29 Комментарии1
Дель Пьеро: «„Ювентус“ выиграет Лигу чемпионов»
Вчера, 21:23 Комментарии26
Кроос: «Нужно продолжать работать, чтобы вернуться к победам»
Вчера, 19:14 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
   177 / 906
сегодня в 07:27
Пока Реал не восстановит былую силу там делать нечего.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил RamonCSKA
   182 / 906
сегодня в 04:18
Канте не особо нужен,Каземиро если и слабее его суммарно,то незначительно
Каталонский_ногамяч
Каталонский_ногамяч
   309 / 906
сегодня в 03:29
Правильно, зачем ему в этот колхоз
dzvinka
dzvinka
   80 / 906
сегодня в 01:40
ну не идти же парню на понижение, в самом деле?!
95-shishani-95
95-shishani-95
   365 / 906
сегодня в 01:15
А где он сказал, что не собирается в Реал?
Он особо и не нужен, при живых Каземиро и его сменщике Льоренте!
Нужно усилить цз, апз и нападение
RamonCSKA
RamonCSKA
   188 / 906
сегодня в 00:55
а вообще реалу реально нужны и канте и азар
vinyardrip
vinyardrip
   443 / 906
сегодня в 00:34
Ну как кто. смесси)) неадеквату из бассейна
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   294 / 906
сегодня в 00:30
    Colchoneros
    Colchoneros
       148 / 906
    сегодня в 00:12
    Просто человек умный!
    Зидан 1972
    Зидан 1972
       514 / 906
    сегодня в 00:03
    Думаю он уже дал согласие на переход в Реал!
    Belgie2009
    Belgie2009
       516 / 906
    вчера в 23:58
    Судья по тому что он не давно подписал контракт до 2023 цена будет космическая, ну потянут только шейхсити и шейхпариж
    STVA 1
    STVA 1
       65 / 906
    вчера в 23:56
    Ну и правильно
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100