ГлавнаяНовости

Билек: «Сделали очень много ошибок после пропущенного гола»

вчера, 21:43
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек прокомментировал поражение от команды России в рамках отбора Евро-2020.

С командой Шотландии мы играли на 110 процентов, со сборной России был матч через два дня на третий. Надо, чтобы наши игроки постоянно играли за свои клубы, а когда у футболистов не бывает постоянной практики в клубах, то возможна нестабильность. Российскую премьер-лигу с казахстанским чемпионатом даже и сравнивать невозможно. Мы играли очень глубоко первые 20 минут. А после того, как сборная России забила первый гол, мы сделали очень много ошибок.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Канте не собирается переходить в «Реал»
Вчера, 23:50 Комментарии12
Шевченко: «Сборная Люксембурга заслуживает уважения»
Вчера, 22:59 Комментарии6
Почеттино - о новом стадионе: «Мечты сбываются»
Вчера, 21:34 Комментарии3
Гоналон хочет остаться в «Севилье»
Вчера, 21:29 Комментарии1
Дель Пьеро: «„Ювентус“ выиграет Лигу чемпионов»
Вчера, 21:23 Комментарии26
Кроос: «Нужно продолжать работать, чтобы вернуться к победам»
Вчера, 19:14 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Melkiy555
Melkiy555
   551 / 906
вчера в 22:13
Если говорить объективо, то казахи никуда не переезжали после победы 3-0 над Шотландией (тут еще плюсом поддержка трибун), а наши сначала в Брюссель летали, получили по сути люлей от Бельгии (в чем, впрочем, сами виноваты, один гол с пенальти, два сами дали забить), потом прилетели в Казахстан на искусственное поле (которое ощущалось даже через экран). Слабые оправдания тренера...
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   74 / 906
вчера в 22:11
Команды разного уровня просто.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100