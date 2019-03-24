Билек: «Сделали очень много ошибок после пропущенного гола»

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек прокомментировал поражение от команды России в рамках отбора Евро-2020.

С командой Шотландии мы играли на 110 процентов, со сборной России был матч через два дня на третий. Надо, чтобы наши игроки постоянно играли за свои клубы, а когда у футболистов не бывает постоянной практики в клубах, то возможна нестабильность. Российскую премьер-лигу с казахстанским чемпионатом даже и сравнивать невозможно. Мы играли очень глубоко первые 20 минут. А после того, как сборная России забила первый гол, мы сделали очень много ошибок.