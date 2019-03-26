Ионов в матче с Казахстаном был заменен из-за мышечных спазмов

Врач «Ростова» Владимир Хохлов сообщил, что футболист сборной России и ростовского клуба Алексей Ионов был заменен в матче отборочного турнира Евро-2020 против команды Казахстана из-за мышечных спазмов.
Алексей во время игры испытывал сильную нагрузку на мышцы. Был заменен по причине мышечных спазмов. Искусственное покрытие на арене в Казахстане - одна из причин этих явлений. Сегодня Ионов тренируется в восстановительной группе, вероятность сыграть в матче с «Уралом» присутствует.
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