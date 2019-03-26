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Ионов в матче с Казахстаном был заменен из-за мышечных спазмов

вчера, 16:08

Врач «Ростова» Владимир Хохлов сообщил, что футболист сборной России и ростовского клуба Алексей Ионов был заменен в матче отборочного турнира Евро-2020 против команды Казахстана из-за мышечных спазмов.

Алексей во время игры испытывал сильную нагрузку на мышцы. Был заменен по причине мышечных спазмов. Искусственное покрытие на арене в Казахстане - одна из причин этих явлений. Сегодня Ионов тренируется в восстановительной группе, вероятность сыграть в матче с «Уралом» присутствует.

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Все комментарии
Adonius
Adonius
   75 / 850
вчера в 19:08
Здоровья Ионову, жаль что играет в пердивном клубе.
Bayern Best
Bayern Best
   83 / 850
вчера в 18:41
Главное здоровье.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   112 / 850
вчера в 18:00
сильная нагрузка на мышцы....У СПОРТСМЕНА
АЖАЖАЖАЖАЖАЖААЖААЖАЖ
Аксинья
Аксинья
   26 / 850
вчера в 16:40
Хоть и подорвал здоровье водочкой в Зените, но все-равно бегает как молодой...Выздоравливай, ты еще нужен в Ростове
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