Кузяев пропустит шесть-восемь недель из-за травмы

вчера, 14:04

Футболист сборной России и «Зенита» Далер Кузяев был успешно прооперирован и пропустит от шести до восьми недель, об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

26-летний полузащитник получил травму латерального мениска правого колена во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Бельгии (1:3), который прошел 21 марта.