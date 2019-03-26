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Кузяев пропустит шесть-восемь недель из-за травмы

вчера, 14:04

Футболист сборной России и «Зенита» Далер Кузяев был успешно прооперирован и пропустит от шести до восьми недель, об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

26-летний полузащитник получил травму латерального мениска правого колена во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Бельгии (1:3), который прошел 21 марта.

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Все комментарии
серый1925
серый1925
   404 / 850
вчера в 21:38
ну вот минус 1 бляха здоровья кузи
Гавроша
Гавроша
   37 / 850
вчера в 19:36
Черчесов еще одного игрока Зенита угробил, а вот пупсиков бережет - сразу отпускает. Почему Зенит это терпит?
Zenit_84
Zenit_84
   71 / 850
вчера в 17:42
Выздоравливай Далер!
Gunslinger
Gunslinger
   382 / 850
вчера в 17:37
Может на последних матчах и выйдет....
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Литейный 4
   45 / 850
вчера в 17:01
Конечно, здоровья. А в чем вина Черчесова? Надо было на лавке держать? Скажи и не виляй
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   80 / 850
вчера в 15:59
Здоровья Кузяеву, чабан сломал.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   137 / 850
вчера в 15:58
Скорейшего восстановления Далеру!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 850
вчера в 15:03
Здоровья💪💪💪💪💪
МапС
МапС
   88 / 850
вчера в 14:47
Из обоймы выпадают в первую очередь, как правило, лучшие. Это касается не только сборной, но и клубов. Это аксиома. Здоровья Кузяеву.
cska plus
cska plus
   10 / 850
вчера в 14:34
Плохо, здоровья Кузе.
kotmyshka
kotmyshka
   102 / 850
вчера в 14:33
очень жаль... здоровья
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 850
вчера в 14:32
Здоровья Кузи. Усач только и может как ломать
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 850
вчера в 14:18
Здоровья!
Питермен
Питермен
   13 / 850
вчера в 14:11
Чабан очередного игрока сломал
Duke_dp
Duke_dp
   466 / 850
вчера в 14:08
Печально, блин...
А нам был бы очень кстати...
Вот тебе и сборная, бл......

Здоровья тебе и скорейшего выздоровления, Далерка!!!
Один из лучших в своем поколении!
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