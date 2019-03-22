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Кузяев не сыграет с Казахстаном

вчера, 13:52
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 17:00 Не начался

Полузащитник сборной России Далер Кузяев не сможет помочь своей команде в предстоящем матче отбора к Евро-2020 с Казахстаном из-за травмы, полученной накануне. В ближайшее время футболист покинет расположение сборной и отправится в Санкт-Петербург.

Также в Казахстан не летит и хавбек Александр Головин - он не сможет сыграть из-за дисквалификации.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   80 / 998
сегодня в 07:37
Выздоравливай, Далер
pavkur
pavkur
   29 / 998
сегодня в 03:56
Здоровья Кузяеву!
Т34
Т34 ответил cska plus
   71 / 998
вчера в 23:07
Редеют ряды, хрющи поэтому отказались ехать у них мечта победить Ахмат.
Вы же сами все кукарекаете, что спартаковцам нечего делать в сборной. Вот и показывайте на что вы способны, вам никто мешать не будет. У вас же все великие мастера. Вчера показали мастерство и свалить не на кого, один спартаковец и тот отпахал в пример всем.
Shamil79
Shamil79
   413 / 998
вчера в 22:49
тактичкская ошибка...отдаои слишком много сил в игре с явным фаворитом. Теперь состав ослаблен на игру с одним из конкурентов за вторую путёвку
серый1925
серый1925
   550 / 998
вчера в 21:03
Здоровья Далеру!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 998
вчера в 19:25
Здоровья Далеру, поправиться да матчей чемпионата. Пусть внутриМКАДные чемпионы тащат сборную...
shu
shu
   503 / 998
вчера в 19:21
Теперь казахи нашу сб точно, как Шотландцев отчехвостят
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   114 / 998
вчера в 17:02
Единственного играющего игрока чабан загонял.
Сетка между ног
Сетка между ног ответил Miaf
   17 / 998
вчера в 16:58
    Bjuik
    Bjuik
       64 / 998
    вчера в 16:16
    Свиной тренер кого хочешь заломает.
    Garrincha58
    Garrincha58
       531 / 998
    вчера в 15:56
    за клуб почти не играл за сборную вообще не играл откуда мля всё травмы
    Miaf
    Miaf
       33 / 998
    вчера в 15:40
    ЧТо то перестали говорить про героя зенита и всея Газпрома Кокорина
    Balanenok
    Balanenok
       91 / 998
    вчера в 14:58
    Ощутимая потеря для команды, лучше бы Черчеса убрали.
    Коллекционер пупсиков
    Коллекционер пупсиков ответил Литейный 4
       103 / 998
    вчера в 14:55
    Кузя в Зените после травмы пару неполных матча отыграл. Постепенно давали нагрузки. Усатый хряк сразу по полной нагрузил. Гыгыгы
    Чабан любого искалечит своей гениальной методикой.
    Гавроша
    Гавроша
       28 / 998
    вчера в 14:47
    Черчесов еще одного нашего игрока угробил. Достала уже эта сборная.
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ ответил Сетка между ног
       276 / 998
    вчера в 14:25
    Вся Россия надеется больше не увидеть их в сборной! Гыгыгы!
    То, что между ног, в голове, судя по всему?
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 998
    вчера в 14:24
    Кузя в Зените после травмы пару неполных матча отыграл. Постепенно давали нагрузки. Усатый хряк сразу по полной нагрузил. Гыгыгы
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ
       276 / 998
    вчера в 14:17
    Скорейшего восстановления Далеру!
    Сетка между ног
    Сетка между ног
       17 / 998
    вчера в 14:13
    Вся Россия надеется больше не увидеть их в сборной! Гыгыгы!
    МКС
    МКС
       74 / 998
    вчера в 14:12
    Че там кони пели про Кутепа с Зобой?

    Пацанов то хоть бомжи поломали

    А эти

    Один слился через полчаса

    Второй вообще команду подставил

    Не кони, кабылы они и в африке кабылы
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       213 / 998
    вчера в 14:08
    Желаю Кузяеву быстрого выздоровления
    Не верю 90-м
    Не верю 90-м
       216 / 998
    вчера в 14:02
    Чабан мастер-травма.
    ZENIT GOAL
    ZENIT GOAL
       566 / 998
    вчера в 13:59
    В хрусталя превращается. Здоровья Далеру!
    Aндрей Сибиряков
    Aндрей Сибиряков
       77 / 998
    вчера в 13:58
    Играть с казахами некому, свиньи опять опозорят сборную.
    cska plus
    cska plus
       5 / 998
    вчера в 13:54
    Редеют ряды, хрющи поэтому отказались ехать у них мечта победить Ахмат.
    Bjuik
    Bjuik
       64 / 998
    вчера в 13:54
    Здоровья Кузяеву!
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