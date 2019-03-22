Кузяев не сыграет с Казахстаном

Полузащитник сборной России Далер Кузяев не сможет помочь своей команде в предстоящем матче отбора к Евро-2020 с Казахстаном из-за травмы, полученной накануне. В ближайшее время футболист покинет расположение сборной и отправится в Санкт-Петербург.
Также в Казахстан не летит и хавбек Александр Головин - он не сможет сыграть из-за дисквалификации.
Пацанов то хоть бомжи поломали
А эти
Один слился через полчаса
Второй вообще команду подставил
Не кони, кабылы они и в африке кабылы
Пацанов то хоть бомжи поломали
А эти
Один слился через полчаса
Второй вообще команду подставил
Не кони, кабылы они и в африке кабылы