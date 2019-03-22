Кузяев не сыграет с Казахстаном

вчера, 13:52

Полузащитник сборной России Далер Кузяев не сможет помочь своей команде в предстоящем матче отбора к Евро-2020 с Казахстаном из-за травмы, полученной накануне. В ближайшее время футболист покинет расположение сборной и отправится в Санкт-Петербург.

Также в Казахстан не летит и хавбек Александр Головин - он не сможет сыграть из-за дисквалификации.