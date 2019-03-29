Кикнадзе рассказал о трех задачах «Локомотива»

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, какие задачи перед ним поставило руководство клуба.

Кикнадзе занял свой пост в конце декабря прошлого года.

Руководство поставило передо мной три основные задачи: первая — это спортивный результат. Мы договорились, что для нас важно в каждом году участвовать в еврокубках.

Вторая — это финансовая: необходимо заметно улучшить финансовое положение клуба за счет привлечения коммерческих спонсоров и партнеров. Это задача, которой мы занимаемся в ежедневном режиме.

И третья — это особый упор, о чем говорил не раз Юрий Павлович Сёмин. Это акцент на работе с российскими молодыми спортсменами. Хотим, чтобы каждый год один-два игрока из «Казанки» появлялись в составе основной команды.