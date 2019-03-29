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Кикнадзе рассказал о трех задачах «Локомотива»

29 марта 2019, 16:35

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, какие задачи перед ним поставило руководство клуба.

Кикнадзе занял свой пост в конце декабря прошлого года.

Руководство поставило передо мной три основные задачи: первая — это спортивный результат. Мы договорились, что для нас важно в каждом году участвовать в еврокубках. 

Вторая — это финансовая: необходимо заметно улучшить финансовое положение клуба за счет привлечения коммерческих спонсоров и партнеров. Это задача, которой мы занимаемся в ежедневном режиме.

И третья — это особый упор, о чем говорил не раз Юрий Павлович Сёмин. Это акцент на работе с российскими молодыми спортсменами. Хотим, чтобы каждый год один-два игрока из «Казанки» появлялись в составе основной команды.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
29 марта 2019 в 22:14, ред.
Задача - это то, с решением чего торопиться не стоит. Ведь, чем быстрее решишь одну, тем быстрее тебе поставят другую - более трудную. Лучше подольше героически работать над решением одной. Кстати, она, конечно, поставившему её обойдётся гораздо дороже, но зато тот, кто её решает, заработает гораздо больше. Это вечный конфликт интересов начальника и подчинённого.
Байкал-38.
Байкал-38.
29 марта 2019 в 17:43
Цели правильные и благородные! Осталось только осуществить, удачи!!!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
29 марта 2019 в 17:38
Согласен с мнением Василия
kotmyshka
kotmyshka
29 марта 2019 в 16:48
задачи поставлены, осталось их решать
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