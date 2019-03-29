Селюк: «„Спартак“ никогда не продаст Рошу за 12 млн!»

Футбольный агент прокомментировал слухи о том, что «Спартак» хочет выручить 12 млн долларов за нападающего .

По слухам, агент футболиста настаивает на возвращении Роши в Бразилию.

Рошу привели Трабукки и Каррера. Привезти Рошу за 12 млн – верх глупости. «Спартак» сейчас правильно делает, что отказывается от сотрудничества с некоторыми сотрудниками и людьми, которые как пылесос втягивали весь мусор в команду.

Я не очень хорошо знаю Рошу. Но он меня не впечатлил. К тому же многие бразильцы плохо адаптируются, не говоря о том, что 70% из них – алкоголики и любители ночных увеселительных заведений. Редко встретишь бразильца с профессиональным менталитетом.

Конечно, «Спартак» не продаст его сейчас за 12 млн. И не только сейчас, никогда «Спартак» не продаст его за 12 млн!