Селюк: «„Спартак“ никогда не продаст Рошу за 12 млн!»

29 марта 2019, 14:29

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о том, что «Спартак» хочет выручить 12 млн долларов за нападающего Педро Рошу.

По слухам, агент футболиста настаивает на возвращении Роши в Бразилию.

Рошу привели Трабукки и Каррера. Привезти Рошу за 12 млн – верх глупости. «Спартак» сейчас правильно делает, что отказывается от сотрудничества с некоторыми сотрудниками и людьми, которые как пылесос втягивали весь мусор в команду.

Я не очень хорошо знаю Рошу. Но он меня не впечатлил. К тому же многие бразильцы плохо адаптируются, не говоря о том, что 70% из них – алкоголики и любители ночных увеселительных заведений. Редко встретишь бразильца с профессиональным менталитетом.

Конечно, «Спартак» не продаст его сейчас за 12 млн. И не только сейчас, никогда «Спартак» не продаст его за 12 млн! 

kb_bender
kb_bender ответ Bullкин (комментарий удален) (раскрыть)
31 марта 2019 в 22:38
все верно, мы продадим его дороже и отлично заработаем!
Bastardo
Bastardo ответ ЦСКА 06 (комментарий удален) (раскрыть)
29 марта 2019 в 21:26
Краснодар в лиге с 2011го года, по мне команды новички вроде Оренбурга выглядят моложе. Возникает вопрос, в каком году Краснодар перестанет считаться молодой командой?

40 миллионов - хорошая сумма, но не максимальная, ибо несколько игроков ушли бесплатно. При этом Спартак с продажей Промеса тоже не в минусе. Как и Зенит с продажей Паредеса. Продать главные активы не сложно, сложно в будущем найти им адекватную замену, особенно, если эти продажи обусловленны проблемами с клубным бюджетом. Впринципе, за это сейчас Бабаеву и компании и поют дифирамбы. Я это понимаю, но не понимаю, почему так громко.

Вот, например, часть этих дифирамб о молодости и перспективности я слышал про Хосонова. После травмы он всё же выходил на поле. Потом зима, в высшей лиге и Европе он не пригодился и уехал в Тамбов. Видимо, ничего лучше ему не нашли, чем клуб фнл (с той оговоркой, что следующий сезон они проведут в высшей лиге). Ну или левый вингер. Я может чего-то не понимаю, но на эту позицию у команды уже есть один хороший игрок - Ткачёв. Его не нужно не покупать, не арендовать, но он наоборот уезжает в аренду. А слева дают играть тому же Облякову, который как раз в Зените был признан бесперспективным. В итоге два лучших трансфера армейцев в этом сезоне, имхо - Влашич и Магнуссон, игроки, которые лучше остальных новобранцев показали, чего стоят как сложившиеся футболисты.

И да, а так ли плох Спартак с теми же молодыми и перспективными Гулиевым, Рассказовым, Ломовицким, Максименко, Игнатовым, Умяровым, Глушенковым, Мелкадзе, и другими? Молоды, перспективны, и так же непонятно, кто вырастет в твёрдую основу, а кто покинет команду из-за проигранной конкуренции.
Геннадьич
Геннадьич
29 марта 2019 в 21:15
Г-н Селюк-просто "капитан очевидность"!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА 06 (комментарий удален) (раскрыть)
29 марта 2019 в 20:15
ладно,найдемся езе,доказывать что-то безсмысленно.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
29 марта 2019 в 19:18
Негр не играет в хоккей!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА 06 (комментарий удален) (раскрыть)
29 марта 2019 в 19:13
да,вы выше чем должны быть ,но это уровень нашего чемпа и пять очков плюс минус сильно меняют положение дел,но не для меня.у вас команда бегунков ,а у нас класс и у быков класс а очков можно одинаково набрать ,но мы украшаем чем креативными игроками а вы набиваете его шлаком и ноунэймами
Санчо Панса
Санчо Панса
29 марта 2019 в 19:13
Без базара! Потому что Педро Роша стоит разве что 12 млн рублей, не больше) Не основной футболист слабого клуба...Грош ему цена!
Bastardo
Bastardo ответ ЦСКА 06 (комментарий удален) (раскрыть)
29 марта 2019 в 19:11
>молодые и перспективные

Забавное у тебя видение чемпионата. В Спартаке кругом одни бездари, ничего не могут купить. Ну, допустим. А кто сидит в Краснодаре? Они тоже бездари? Ибо у них там так же молодые и перспективные, но с ними хватает проблем. Но вот в армейском штабе сидят самые умные люди, и у них никаких проблем не будет! Прямо Дартаньяны в чемпионате *цензура*.

А серьёзно, и они не застрахованы от ошибок. И их бетонный дом репутации способен превратиться в карточный домик. Например, после ухода Влашича, который может случится через несколько месяцев. Приоритеты тренерского штаба при выборе основы тоже вызывают вопросы. Например оправданны ли оценки Сигурдсона против Жамалетдинова, Нисимуры против Жамалетдинова, Нисимуры против Эрнандеса.Некоторые футболисты вроде Бийола и Облякова могут в будущем оказаться лишь посредственными. В конце концов Дивеев может стать новым Беляевым. Так что, "прав был капитан, ещё не вечер".
Cap700
Cap700 ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
29 марта 2019 в 19:06
Свиньям поднимает настроение просмотр матчей Ливерпуль-свиньи 7-0 или с Актобе-свиньи.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА 06 (комментарий удален) (раскрыть)
29 марта 2019 в 18:36
да уж,а нас сектантами называете((( ну какие у вас покупи????? у нас Квинси,Фернандо,Зе,Айртон,Адриано и многие это украшение чемпа ,а не милановы и странберги,что получил?
4RT
4RT
29 марта 2019 в 18:26
Сдадут на органы
A.Gordeev
A.Gordeev ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
29 марта 2019 в 18:19
Гус, эка тебя коробит, бросай болеть за свиней.
1-й парень
1-й парень
29 марта 2019 в 18:11
На что свиньи так обижаются не понятно, набрали шлаков и геев, кто виноват.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА 06 (комментарий удален) (раскрыть)
29 марта 2019 в 18:09
ну когды вы научитесь паррировать правильно,разговор про то кто что покупал и чего этими покупками добился,вы позоритесь в еврокубках и уже третий год не чемпионы а ваши трансферы вызывают только смех
oFANATo
oFANATo
29 марта 2019 в 16:49
ОПЯТЬ ФЕДУНА РАЗВЕЛИ НА БАБКИ
Аксинья
Аксинья ответ STVA 1 (раскрыть)
29 марта 2019 в 16:32
Фирма "Селюк и К" ведущая в мире по поставке чёрного дерева
Gunslinger
Gunslinger ответ ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА (комментарий удален) (раскрыть)
29 марта 2019 в 16:27
Внутренние или же наоборот-наружные??? :)))
Adonius
Adonius
29 марта 2019 в 15:43
Как говорится, свинья грязи всегда найдет.
25процентный клоун
25процентный клоун
29 марта 2019 в 15:32
есть кто из кобыл кто мне разложит плюсы трансферной политики Гинера против Федуна за последние пять лет? кто смелый?
Байкал-38
Байкал-38
29 марта 2019 в 15:25
Подарите его Селюку!
25процентный клоун
25процентный клоун
29 марта 2019 в 15:06
пусть и так ,но разве кто-то из нас за это переживает?))
311
311
29 марта 2019 в 15:01
За 12 млн можно только увезти. Можно рублями!)
dzvinka
dzvinka
29 марта 2019 в 14:58, ред.
70%, дак это на 20% ниже чем среди "паспортоносцев"... там все 90%, и 5% наркоманов еще в довесок)))
За адекватность
За адекватность
29 марта 2019 в 14:55
"К тому же многие бразильцы плохо адаптируются, не говоря о том, что 70% из них – алкоголики и любители ночных увеселительных заведений" От бесстыдники, да наверное 90% нашей молодежи из перспективных не особо отличаются. Дайте уже Селюку должность главного поставщика талантов в РФПЛ, а то места себе не находит бедолага.
drug01
drug01
29 марта 2019 в 14:47
В Китай надо....
Miaf
Miaf
29 марта 2019 в 14:45, ред.
Если Селюк говорит не продавать, значит надо срочно продавать
КЭТиК
КЭТиК
29 марта 2019 в 14:39
Тут бы хоть половину отбить.
STVA 1
STVA 1
29 марта 2019 в 14:38
«Спартак» не продаст его сейчас за 12 млн.!!!Не надо быть Селюком , чтобы это не знать .Правда брать брёвна Селюка во главе Яя Туре и Ласина Траоре , тоже будет верхом глупости!!
Evilhuman
Evilhuman
29 марта 2019 в 14:38
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    29 марта 2019 в 14:37
    Только по глубокой пьяни можно согласиться сотрудничать с Селюком!!!
    Гость
