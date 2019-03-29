Селюк: «„Спартак“ никогда не продаст Рошу за 12 млн!»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о том, что «Спартак» хочет выручить 12 млн долларов за нападающего Педро Рошу.
По слухам, агент футболиста настаивает на возвращении Роши в Бразилию.
Рошу привели Трабукки и Каррера. Привезти Рошу за 12 млн – верх глупости. «Спартак» сейчас правильно делает, что отказывается от сотрудничества с некоторыми сотрудниками и людьми, которые как пылесос втягивали весь мусор в команду.
Я не очень хорошо знаю Рошу. Но он меня не впечатлил. К тому же многие бразильцы плохо адаптируются, не говоря о том, что 70% из них – алкоголики и любители ночных увеселительных заведений. Редко встретишь бразильца с профессиональным менталитетом.
Конечно, «Спартак» не продаст его сейчас за 12 млн. И не только сейчас, никогда «Спартак» не продаст его за 12 млн!
40 миллионов - хорошая сумма, но не максимальная, ибо несколько игроков ушли бесплатно. При этом Спартак с продажей Промеса тоже не в минусе. Как и Зенит с продажей Паредеса. Продать главные активы не сложно, сложно в будущем найти им адекватную замену, особенно, если эти продажи обусловленны проблемами с клубным бюджетом. Впринципе, за это сейчас Бабаеву и компании и поют дифирамбы. Я это понимаю, но не понимаю, почему так громко.
Вот, например, часть этих дифирамб о молодости и перспективности я слышал про Хосонова. После травмы он всё же выходил на поле. Потом зима, в высшей лиге и Европе он не пригодился и уехал в Тамбов. Видимо, ничего лучше ему не нашли, чем клуб фнл (с той оговоркой, что следующий сезон они проведут в высшей лиге). Ну или левый вингер. Я может чего-то не понимаю, но на эту позицию у команды уже есть один хороший игрок - Ткачёв. Его не нужно не покупать, не арендовать, но он наоборот уезжает в аренду. А слева дают играть тому же Облякову, который как раз в Зените был признан бесперспективным. В итоге два лучших трансфера армейцев в этом сезоне, имхо - Влашич и Магнуссон, игроки, которые лучше остальных новобранцев показали, чего стоят как сложившиеся футболисты.
И да, а так ли плох Спартак с теми же молодыми и перспективными Гулиевым, Рассказовым, Ломовицким, Максименко, Игнатовым, Умяровым, Глушенковым, Мелкадзе, и другими? Молоды, перспективны, и так же непонятно, кто вырастет в твёрдую основу, а кто покинет команду из-за проигранной конкуренции.
Забавное у тебя видение чемпионата. В Спартаке кругом одни бездари, ничего не могут купить. Ну, допустим. А кто сидит в Краснодаре? Они тоже бездари? Ибо у них там так же молодые и перспективные, но с ними хватает проблем. Но вот в армейском штабе сидят самые умные люди, и у них никаких проблем не будет! Прямо Дартаньяны в чемпионате *цензура*.
А серьёзно, и они не застрахованы от ошибок. И их бетонный дом репутации способен превратиться в карточный домик. Например, после ухода Влашича, который может случится через несколько месяцев. Приоритеты тренерского штаба при выборе основы тоже вызывают вопросы. Например оправданны ли оценки Сигурдсона против Жамалетдинова, Нисимуры против Жамалетдинова, Нисимуры против Эрнандеса.Некоторые футболисты вроде Бийола и Облякова могут в будущем оказаться лишь посредственными. В конце концов Дивеев может стать новым Беляевым. Так что, "прав был капитан, ещё не вечер".
