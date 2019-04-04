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Тюрам: «Понятие Бонуччи о расизме просто позорное»

сегодня, 14:00

Бывший игрок «Ювентуса» Лилиан Тюрам обрушился с критикой на защитника «бьянконери» Леонардо Бонуччи из-за его высказывания в адрес одноклубника Моизе Кина.

Напомним, после игры с «Кальяри» Бонуччи заявил, что Кин не должен был провоцировать фанатов «Кальяри», празднуя забитый мяч, и отчасти сам виноват в расистских выкриках с трибун.

Он говорит, что Кин сам нарывался, и тем самым Бонуччи выразил мнение многих людей: черные заслуживают того, что с ними происходит.

Именно из-за таких, как Бонуччи, мы остаемся в каменном веке. Нужно задать ему вопрос: «А что сделал Кин, чтобы заслужить столько презрения?»

Бонуччи сказал, что это не фанаты виноваты, а Кин, который провоцировал их. Это то же самое, как утверждать, что девушка сама виновата в изнасиловании из-за своей одежды.

Бонуччи неглупый человек, но его понятие о расизме просто позорное.

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Великий Князь
Великий Князь
   15 / 904
сегодня в 18:32
Не зря мы зовём его Мердуччи.
nautilus163
nautilus163
   174 / 904
сегодня в 18:08
От части он прав! Иногда загорелые сами провоцируют конфликт, что бы потом вызлядеть обиженными и потерпевшими!
STVA 1
STVA 1
   94 / 904
сегодня в 16:35
Уже до абсурда доходит
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   43 / 904
сегодня в 16:27
Так то прав
К тому же, что действительно сделал Кин, чтобы эти позорные мамбеты на стадионе изображали обезьян ?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   156 / 904
сегодня в 15:45
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   368 / 904
сегодня в 15:42
Негры обижаются на то, что раньше их использовали как рабов, вот и укоренилось в голове - если что-то им вопреки, значит это отношение как к рабам, следовательно расизм. Но в наше время у чёрных свобод и прав больше, чем у многих белых, горбатящихся за копейки и терпящих и зарплату в конвертах, и отсутствие отпуска, и ненормированный рабочий день. В России многие белые точно от рабов не отличаются, поэтому ещё непонятно, что более оскорбительно: слово «негр» или слово «белый».
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   156 / 904
сегодня в 15:39
Ну всё сейчас все чёрные накинулись на белого, а это разве не расизм?

Тюрам очень глуп если приводит такие примеры как про изнасилование.
С насильников никто не снимает вину в изнасиловании, но в большинстве случаев именно девушки провоцируют мужчин на изнасилование своим поведением и заигрыванием, особенно когда ходят почти голыми.

Боннучи был прав, что указал на провокацию Кина. Что Кин хотел доказать своим поступком? Что бы с трибун полетело на поле всё, что под руку попадётся, хотел, что бы ещё больше реакция пошла и начались беспорядки? Это и есть провокация на которую указал Боннучи.
Кин должен был подойти к судье и заострить на этом внимания, после чего уже должны приниматься меры.
Egorium
Egorium
   160 / 904
сегодня в 15:39
Всем недовольным зулусам собраться в тарасовке, фердун поможет.
Red_team
Red_team
   194 / 904
сегодня в 15:31
А почему я не могу психопатить когда "черный" на меня не так посмотрит, это тоже ведь рассизм? Он угнетает белых людей, в тюрьму, под гельятину или на каторгу! На меня вчера нигга как-то косо посмотрел - рассист, расстрел! Рассовая толерантность = угнетение белых по определению, из-за этого нигг начинаешь еще больше не уважать
Башмакоса
Башмакоса
   283 / 904
сегодня в 15:24
Слишком много людям негроидной расы уделяют в последнее время внимание. Они злоупотребляют уже зачастую тем что их оскорбляют. Если унижают белых, то все норм и никто на этом не будет заострять внимание.
Верг
Верг
   545 / 904
сегодня в 15:21
Сейчас не хватает вброса только яя туре про то как белые расисты перестали пукать в его сторону в киевском метро!
За адекватность
За адекватность
   62 / 904
сегодня в 14:34
"Это то же самое, как утверждать, что девушка сама виновата в изнасиловании из-за своей одежды." А разве частично нет? Когда девушки ходят в откровенно вызывающей одежде это мужчин не наталкивает на мысли? Точно также и с Кином, так что Бонуччи в чем-то прав, да и не изнасиловали же. ИМХО.
parallels
parallels
   3 / 904
сегодня в 14:27
как надоели уже эти негры. идите в тарасовку - там вас любят!
Bavaria_M
Bavaria_M
   724 / 904
сегодня в 14:27
У Тюрама мозг поплыл? Виноваты не рассисты а такие черные нытики, можно и тюрьма обвинить в рассизме по отношению к бонучи, и да бабы как раз сами и виноваты в износилованиях из за своей одежды, если это вообще можно назвать одеждой, а негров нытиков вообще надо опять на плантации.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   294 / 904
сегодня в 14:26
Сравнение с одеждой девушки и изнасилованием неуместно,т.к. каждый сам вибирает как ему одеваться.Соответственно если одеваешься как шл...а,то к тебе и отношение как к шл...е.А вот с чернокожими совсем другое,люди не могут выбирать каким цветом будет их кожа.
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 904
сегодня в 14:16
позорные разборки в судьентусе
kolpankolpan
kolpankolpan
   181 / 904
сегодня в 14:14
Опять темные возмущаются что на них кричат.Да я тысячу раз слышал как белых оскорбляют за голы празднования и не только. Вы посмотрите Английскую -Премьер лигу, ведь в кадр попадает столько злобы этим и не снилось.Им даже в голову предметами попадает и по лицу--сам видел в телевизоре.Что же этот мойза не заступался(не раз ведь видел) с антидискриминационными лозунгами.Просто черные уже стали считать что нельзя только про их цвет говорить.А их подогревают в этом.
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