Тюрам: «Понятие Бонуччи о расизме просто позорное»

Бывший игрок «Ювентуса» Лилиан Тюрам обрушился с критикой на защитника «бьянконери» Леонардо Бонуччи из-за его высказывания в адрес одноклубника Моизе Кина.

Напомним, после игры с «Кальяри» Бонуччи заявил, что Кин не должен был провоцировать фанатов «Кальяри», празднуя забитый мяч, и отчасти сам виноват в расистских выкриках с трибун.

Он говорит, что Кин сам нарывался, и тем самым Бонуччи выразил мнение многих людей: черные заслуживают того, что с ними происходит.

Именно из-за таких, как Бонуччи, мы остаемся в каменном веке. Нужно задать ему вопрос: «А что сделал Кин, чтобы заслужить столько презрения?»

Бонуччи сказал, что это не фанаты виноваты, а Кин, который провоцировал их. Это то же самое, как утверждать, что девушка сама виновата в изнасиловании из-за своей одежды.

Бонуччи неглупый человек, но его понятие о расизме просто позорное.