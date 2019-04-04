Тюрам: «Понятие Бонуччи о расизме просто позорное»

Бывший игрок «Ювентуса» Лилиан Тюрам обрушился с критикой на защитника «бьянконери» Леонардо Бонуччи из-за его высказывания в адрес одноклубника Моизе Кина.
Напомним, после игры с «Кальяри» Бонуччи заявил, что Кин не должен был провоцировать фанатов «Кальяри», празднуя забитый мяч, и отчасти сам виноват в расистских выкриках с трибун.
Он говорит, что Кин сам нарывался, и тем самым Бонуччи выразил мнение многих людей: черные заслуживают того, что с ними происходит.
Именно из-за таких, как Бонуччи, мы остаемся в каменном веке. Нужно задать ему вопрос: «А что сделал Кин, чтобы заслужить столько презрения?»
Бонуччи сказал, что это не фанаты виноваты, а Кин, который провоцировал их. Это то же самое, как утверждать, что девушка сама виновата в изнасиловании из-за своей одежды.
Бонуччи неглупый человек, но его понятие о расизме просто позорное.
К тому же, что действительно сделал Кин, чтобы эти позорные мамбеты на стадионе изображали обезьян ?
К тому же, что действительно сделал Кин, чтобы эти позорные мамбеты на стадионе изображали обезьян ?
Тюрам очень глуп если приводит такие примеры как про изнасилование.
С насильников никто не снимает вину в изнасиловании, но в большинстве случаев именно девушки провоцируют мужчин на изнасилование своим поведением и заигрыванием, особенно когда ходят почти голыми.
Боннучи был прав, что указал на провокацию Кина. Что Кин хотел доказать своим поступком? Что бы с трибун полетело на поле всё, что под руку попадётся, хотел, что бы ещё больше реакция пошла и начались беспорядки? Это и есть провокация на которую указал Боннучи.
Кин должен был подойти к судье и заострить на этом внимания, после чего уже должны приниматься меры.
Тюрам очень глуп если приводит такие примеры как про изнасилование.
С насильников никто не снимает вину в изнасиловании, но в большинстве случаев именно девушки провоцируют мужчин на изнасилование своим поведением и заигрыванием, особенно когда ходят почти голыми.
Боннучи был прав, что указал на провокацию Кина. Что Кин хотел доказать своим поступком? Что бы с трибун полетело на поле всё, что под руку попадётся, хотел, что бы ещё больше реакция пошла и начались беспорядки? Это и есть провокация на которую указал Боннучи.
Кин должен был подойти к судье и заострить на этом внимания, после чего уже должны приниматься меры.