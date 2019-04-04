Бонуччи о своих словах про Кина: «Меня не так поняли»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в своём аккаунте в Instagram прокомментировал слова, сказанные им после матча с «Кальяри» (2:0). Напомним, после игры Бонуччи заявил, что форвард туринцев Моизе Кин не должен был провоцировать фанатов «Кальяри», празднуя забитый мяч, и отчасти сам виноват в расистких выкриках с трибун.

Спустя сутки я хочу прояснить свои слова. Вчера у меня брали интервью сразу после игры, и мои слова были неверно поняты, вероятно, потому, что я был слишком поспешен в том, как выражал свои мысли.

На тему расизма можно говорить бесконечно. Я решительно осуждаю любые проявления расизма и дискриминации. Оскорбления абсолютно неприемлемы, это нужно понимать чётко.