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Бонуччи о своих словах про Кина: «Меня не так поняли»

сегодня, 01:34
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри0 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в своём аккаунте в Instagram прокомментировал слова, сказанные им после матча с «Кальяри» (2:0). Напомним, после игры Бонуччи заявил, что форвард туринцев Моизе Кин не должен был провоцировать фанатов «Кальяри», празднуя забитый мяч, и отчасти сам виноват в расистких выкриках с трибун.

Спустя сутки я хочу прояснить свои слова. Вчера у меня брали интервью сразу после игры, и мои слова были неверно поняты, вероятно, потому, что я был слишком поспешен в том, как выражал свои мысли.

На тему расизма можно говорить бесконечно. Я решительно осуждаю любые проявления расизма и дискриминации. Оскорбления абсолютно неприемлемы, это нужно понимать чётко.

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   487 / 901
сегодня в 05:00
Зачем оправдываться?
95-shishani-95
95-shishani-95
   129 / 901
сегодня в 01:42
Это Балотелли что ли так повлиял на него?))
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