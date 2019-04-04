Фан-клуб «Спартака» - о Кокорине: «Мы не поддерживаем преступников»

Официальный фан-клуб московского «Спартака» не считает нужным посещать митинг в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина, пребывающего в СИЗО «Бутырка».

Фан-клуб «Спартака» не будет участвовать в митинге в поддержку Кокорина. Пусть их поддерживает тот, кто «мутит» это дело. Мы не поддерживаем преступников и людей, не соблюдающих законодательство. Пусть всё будет, как положено по закону. Митинги пусть устраивают люди, решившие половить рыбку в мутной воде.