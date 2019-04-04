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Фан-клуб «Спартака» - о Кокорине: «Мы не поддерживаем преступников»

сегодня, 18:02

Официальный фан-клуб московского «Спартака» не считает нужным посещать митинг в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина, пребывающего в СИЗО «Бутырка».

Фан-клуб «Спартака» не будет участвовать в митинге в поддержку Кокорина. Пусть их поддерживает тот, кто «мутит» это дело. Мы не поддерживаем преступников и людей, не соблюдающих законодательство. Пусть всё будет, как положено по закону. Митинги пусть устраивают люди, решившие половить рыбку в мутной воде.

Ранее о ситуации также высказалось объединение активных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   166 / 904
сегодня в 19:09
Не зачем тут копья ломать.
parallels
parallels ответил Морозовский
   3 / 904
сегодня в 19:08
ЕЩЁ РАЗ ПОСМОТРЕЛ ВИДЕО "ПОДВИГОВ" ЭТИХ МАЖОРОВ-ОТМОРОЗКОВ --- ЭТО ЗА ЭТО ИХ ИДТИ ПОДДЕРЖИВАТЬ? ЗА ЭТО ВИДЕО, КОТОРОЕ ребята ХОТЕЛИ БЫСТРО ВЫКУПИТЬ, ЧТОБЫ УЙТИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА? НЕ.
они виноваты, никто не спорит, можно не орать КАПСОМ. но будь на месте них ты, или, скажем, твой сын - ты бы тоже сделал всё возможное, чтобы уничтожить запись. это вполне естественная реакция. тут дело совсем в другом, но, к сожалению, всё твоё внимание сосредоточено только на их проступке - а не на том, что происходит вокруг него.
Морозовский
Морозовский
   5 / 904
сегодня в 19:03
ЕЩЁ РАЗ ПОСМОТРЕЛ ВИДЕО "ПОДВИГОВ" ЭТИХ МАЖОРОВ-ОТМОРОЗКОВ --- ЭТО ЗА ЭТО ИХ ИДТИ ПОДДЕРЖИВАТЬ? ЗА ЭТО ВИДЕО, КОТОРОЕ ребята ХОТЕЛИ БЫСТРО ВЫКУПИТЬ, ЧТОБЫ УЙТИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА? НЕ.
leopit
leopit
   264 / 904
сегодня в 19:02
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       833 / 904
    сегодня в 18:54
    Кто бы сомневался. За спартачей всегда стыдно.
    parallels
    parallels
       3 / 904
    сегодня в 18:53
    фсб в бешенстве будет. всех же надо на контроль взять, каждого переписать, обязать получить fan id и пройти регистрацию на митинг, после чего в установленный законом 30-дневный срок получить разрешение или отказ. ой, что-то я забежал в 2020 год, сейчас ещё можно, посоны!
    parallels
    parallels
       3 / 904
    сегодня в 18:48
    ну тут легко можно найти доказательства обратного, достаточно взять любого хряка, который имел проблемы с законом. со времён старостиных - и до карреры. который как раз был признан судом преступником, и которого фратрия очень даже поддерживает до сих пор. а у кокориных вина ещё не доказана официально, чтобы называть преступниками. ну да ладно, тут нечего обсуждать. фратрия тут и правда как-то не в тему в деле кокориных. только это уже дело не футболистов зенита и краснодара. тут вопрос в прогнившей системе, и что это может произойти с каждым. и в этой стране всё решается по указке сверху.
    Крестовский баклан
    Крестовский баклан ответил Jeck Denielse
       518 / 904
    сегодня в 18:37
    Тогда почему невиновный сидит уже полгода?
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев
       248 / 904
    сегодня в 18:34
    Преступником человека может объявить только суд, а не свиньи.
    iri13
    iri13
       39 / 904
    сегодня в 18:33
    ..кто бы сомневался?
    Caniggia
    Caniggia
       75 / 904
    сегодня в 18:29
    Как вообще возможно это представить - фан-клуб Спартака вышел на митинг в поддержку питерского зенитовца Кокоши вместе с фанами Зенита? На самом деле фан-клуб Спартака ничего против Кокошки не имеет и не считает его преступником, но выходить на митинг вместе с фанами Зени в поддержку их одноклубника - это уже перебор!
    Denkuz
    Denkuz
       184 / 904
    сегодня в 18:25
    Пока всё идет не по закону, свиная братия будет поддерживать беспредел, привыкли.
    Alladins
    Alladins
       167 / 904
    сегодня в 18:23
    Пупсятня, начиненная геями и наркоманами, сама переступая малина.
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 904
    сегодня в 18:18
    Свиньи и своих не поддерживают. Стыдно за этот клуб. Гыгыгы
    LOpp
    LOpp
       9 / 904
    сегодня в 18:16
    Хосподи, куда лезете, больше всех надо что ли?
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн
       70 / 904
    сегодня в 18:12
    ярые проносчики чтут законодательство
    лучик света в темном царстве)
    161регион
    161регион
       56 / 904
    сегодня в 18:07
    Хотел бы я посмотреть на этот митинг,где фанаты Московских и Питерского клубов,которые враждуют на стадионах,несут транспоранты в поддержку Коко и Мама)))
    nautilus163
    nautilus163
       174 / 904
    сегодня в 18:04
    И это правильно! Преступник должен сидеть в тбрьме!
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