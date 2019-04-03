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Фанаты «Динамо» - руководству клуба: «Сил терпеть ваши выходки уже нет»

вчера, 20:10

Болельщики «Динамо» выступили с заявлением относительно решения провести матч за Суперкубок России на «ВТБ Арене»

Вчера в сети появилась информация о том, что стадион «Динамо» получил подтверждение на проведение матча Суперкубка России по футболу, при этом так и не названа точная дата первой игры ФК «Динамо» на этом стадионе.

Очередной «интеллектуал» из управляющей компании рассказывает нам, что мы должны гордиться тем, что наш стадион откроет матч такого масштаба! По его мнению, нам должно быть от этого приятно.

Приятно, что мы все ждем открытия 10 лет, приятно, что их обещания открыть стадион 10 марта были сорваны из-за некомпетентности нанятых ими сотрудников, приятно, что стадион «Динамо» в Петровском Парке может быть открыт матчем без участия ФК «Динамо»!

Так вот, дилетанты из управляющей компании и прочие им сочувствующие, от всего сердца заявляем вам: Вы переходите черту. Одумайтесь, сегодня вы не заслуживаете даже нашего презрения, но до ненависти остался один шаг — мы перестанем подбирать для вас приемлемые эпитеты.

Сил терпеть ваши выходки уже нет, мы требуем чтобы первый официальный матч на арене был с участием «Динамо»! Гипотетическое открытие матчем Суперкубка станет суперфиналом вашей и без того уже загубленной репутации.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
   63 / 901
вчера в 23:52
Понять болельщиков Динамо можно...
pomor45
pomor45
   152 / 901
вчера в 22:42
Глас вопиющего в пустыне.
safari-05
safari-05
   866 / 901
вчера в 21:46
Согласен. Первый матч обязательно должны играть Динамо. Удачи.
parallels
parallels ответил Ragnar_Lodbrok
   4 / 901
вчера в 21:39
Забавно, что открытие питерского стадиона откладывалось несколько раз
не открытие - а достройка. разные вещи.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил parallels
   31 / 901
вчера в 21:32
с одной стороны правы, с другой - к чему такая принципиальность у болел фнл-ного клуба? ну сыграет дмо позже - и что? ладно бы, достроили какую-нибудь открывашку, и первый матч на ней сыграл бы цска или зенит в суперкубке (или сразу оба) - тут я хряков понял бы и даже пожалел бы. а тут что?
Забавно, что открытие питерского стадиона откладывалось несколько раз
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   31 / 901
вчера в 21:30
Питермен
Сегодня 21:16
Пора в пердив, очиститься
_________________________________________________________
Слишком много высокомерия у фанатиков питерского проекта без истории. Это Зениту надо всю жизнь очищаться и отмываться от договорняков, от купленных судей, от бывшего президента, который сейчас рулит в РПЛ
КЭТиК
КЭТиК
   157 / 901
вчера в 21:12
Точно, прямо в глаза.
Хороший Малый
Хороший Малый
   193 / 901
вчера в 20:46
cska plus
cska plus
   16 / 901
вчера в 20:41
Верно сказано.
VV V
VV V
   332 / 901
вчера в 20:30
Государственные деньги в стадионе и государственные мозги, которые (мозги) только умеют откусывать, воровать, приписывать, откатывать и просто профукать !
parallels
parallels
   4 / 901
вчера в 20:24
с одной стороны правы, с другой - к чему такая принципиальность у болел фнл-ного клуба? ну сыграет дмо позже - и что? ладно бы, достроили какую-нибудь открывашку, и первый матч на ней сыграл бы цска или зенит в суперкубке (или сразу оба) - тут я хряков понял бы и даже пожалел бы. а тут что?
NbKA555
NbKA555
   275 / 901
вчера в 20:18
Крик души,проникся
Питермен
Питермен
   19 / 901
вчера в 20:16
Пора в пердив, очиститься
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