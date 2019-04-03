Фанаты «Динамо» - руководству клуба: «Сил терпеть ваши выходки уже нет»

Болельщики «Динамо» выступили с заявлением относительно решения провести матч за Суперкубок России на «ВТБ Арене»

Вчера в сети появилась информация о том, что стадион «Динамо» получил подтверждение на проведение матча Суперкубка России по футболу, при этом так и не названа точная дата первой игры ФК «Динамо» на этом стадионе.

Очередной «интеллектуал» из управляющей компании рассказывает нам, что мы должны гордиться тем, что наш стадион откроет матч такого масштаба! По его мнению, нам должно быть от этого приятно.

Приятно, что мы все ждем открытия 10 лет, приятно, что их обещания открыть стадион 10 марта были сорваны из-за некомпетентности нанятых ими сотрудников, приятно, что стадион «Динамо» в Петровском Парке может быть открыт матчем без участия ФК «Динамо»!

Так вот, дилетанты из управляющей компании и прочие им сочувствующие, от всего сердца заявляем вам: Вы переходите черту. Одумайтесь, сегодня вы не заслуживаете даже нашего презрения, но до ненависти остался один шаг — мы перестанем подбирать для вас приемлемые эпитеты.

Сил терпеть ваши выходки уже нет, мы требуем чтобы первый официальный матч на арене был с участием «Динамо»! Гипотетическое открытие матчем Суперкубка станет суперфиналом вашей и без того уже загубленной репутации.