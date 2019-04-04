Моуриньо ведет переговоры с «Интером» и «Ромой»

вчера, 19:28

Знаменитый португальский тренер Жозе Моуриньо может вернуться к работе в Италии.

По информации Sky Sport Italia, специалист находится в контакте с двумя клубами Серии А: «Интером» и «Ромой».

Другой источник сообщает, что ради возвращения в «Интер» Моуриньо готов поумерить свои аппетиты - вместо привычных 10 млн евро за сезон будет зарабатывать 8. Впрочем, генеральный директор «нерадзурри» Джузеппе Маротта настаивает на кандидатуре Антонио Конте.

Что касается «Ромы», португалец провел предварительные переговоры с этим клубом по телефону. О возможности сотрудничества говорить пока рано.

Ранее Моуриньо признался, что хотел бы возглавить «Баварию».