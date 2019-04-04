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Моуриньо ведет переговоры с «Интером» и «Ромой»

вчера, 19:28

Знаменитый португальский тренер Жозе Моуриньо может вернуться к работе в Италии.

По информации Sky Sport Italia, специалист находится в контакте с двумя клубами Серии А: «Интером» и «Ромой».

Другой источник сообщает, что ради возвращения в «Интер» Моуриньо готов поумерить свои аппетиты - вместо привычных 10 млн евро за сезон будет зарабатывать 8. Впрочем, генеральный директор «нерадзурри» Джузеппе Маротта настаивает на кандидатуре Антонио Конте.

Что касается «Ромы», португалец провел предварительные переговоры с этим клубом по телефону. О возможности сотрудничества говорить пока рано.

Ранее Моуриньо признался, что хотел бы возглавить «Баварию».

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   137 / 905
сегодня в 02:29
И этих кинет на раз.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   297 / 905
сегодня в 02:05
Буду рад если он Барсу возглавит....
kotmyshka
kotmyshka
   174 / 905
вчера в 22:08
слухи...
Ruslik1982
Ruslik1982
   144 / 905
вчера в 21:39
пока не выиграет ЛЧ со Спартаком - для всех он будет просто физрук
Reneg
Reneg
вчера в 20:55
только не в Рому. От удара Мончи все оправиться не можем.
В интер, да - милое дело))
beefs
beefs
   96 / 905
вчера в 20:47
Обычное трудоустройство...
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   79 / 905
вчера в 20:34
Не позарится он на 2 сорт!
particular
particular
   8 / 905
вчера в 20:14
До момента подписания контракта или утечки инсайда, так и будет всплывать инфа, о том, что Жозе может, хочет, думает и предполагает..:))
juvenale
juvenale
   52 / 905
вчера в 20:08
ну моуриньо уже в картоне ничего не светит....он не выиграет картонные кубки,как до 2010 года...тут уже мощный Юве,а не тот убитый клуб
Caniggia
Caniggia
   73 / 905
вчера в 20:04
Намечается очередная жертва афериста-неустоечника.
Великий Князь
Великий Князь
   15 / 905
вчера в 19:55
    Zenit_84
    Zenit_84
       111 / 905
    вчера в 19:49
    Наш пострел везде поспел
    Kresi frok
    Kresi frok
       237 / 905
    вчера в 19:48
      мудрый котяра
      мудрый котяра
         103 / 905
      вчера в 19:43
      переговоры Моуриньо ведёт, но что то никто не ведётся
      cska plus
      cska plus
         17 / 905
      вчера в 19:40
      Вероятнее всего Интер.
      Meruzhan Hakobyan
      Meruzhan Hakobyan
         786 / 905
      вчера в 19:38
      Моур аморальный человек!
      Novograd
      Novograd
         358 / 905
      вчера в 19:37
      Иди интер опускай на дно рома не ведичь
      Don trambon
      Don trambon
         262 / 905
      вчера в 19:35
      Что за бред публикуют? волчары недавно раньери только подписали а уже за моуринье гонятются?
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