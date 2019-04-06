«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за Н'Домбеле

«Манчестер Юнайтед» обратился к «Лиону» по полузащитнику Тангаю Н'Домбеле, сообщает L'Equipe.
Ожидается, что футболист покинет французскую команду летом. Основным претендентом на хавбека считается ПСЖ, однако конкуренцию парижанам составят также «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».
Манкунианцы нуждаются в укреплении средней линии, поскольку Андер Эррера уйдет в ПСЖ на правах свободного агента.
Берите пожалуйста. Ведь не поскупились на никчемного паредеса.. Тьфу ты.
Берите пожалуйста. Ведь не поскупились на никчемного паредеса.. Тьфу ты.