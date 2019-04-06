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«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за Н'Домбеле

сегодня, 15:02

«Манчестер Юнайтед» обратился к «Лиону» по полузащитнику Тангаю Н'Домбеле, сообщает L'Equipe.

Ожидается, что футболист покинет французскую команду летом. Основным претендентом на хавбека считается ПСЖ, однако конкуренцию парижанам составят также «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Манкунианцы нуждаются в укреплении средней линии, поскольку Андер Эррера уйдет в ПСЖ на правах свободного агента.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
   538 / 933
сегодня в 17:44
При всем уважении, при таких конкурентах у Тоттенхема нет шансов его приобрести =( а вот остальные поборятся.
Nazi
Nazi
   914 / 933
сегодня в 15:49
ПСЖ нужны игроки типа Ндомбеле. В центр поля. Игрок зрячий, крепкий, техничный, с пасом. Молодой.

Берите пожалуйста. Ведь не поскупились на никчемного паредеса.. Тьфу ты.
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