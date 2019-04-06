«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за Н'Домбеле

сегодня, 15:02

«Манчестер Юнайтед» обратился к «Лиону» по полузащитнику Тангаю Н'Домбеле, сообщает L'Equipe.

Ожидается, что футболист покинет французскую команду летом. Основным претендентом на хавбека считается ПСЖ , однако конкуренцию парижанам составят также «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».