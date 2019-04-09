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Сульшер: «Травма Санчеса не беспокоит, но с „Барселоной“ он не сыграет»

сегодня, 19:13
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 22:00 Не начался

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер накануне встречи с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов рассказал о состоянии своих футболистов.

Сегодня Алексис Санчес провел первую тренировку с командой, он приложил много сил, чтобы восстановиться. Сейчас травма его не беспокоит. Он продолжит тренироваться с командой и, возможно, попадет в состав на матч с «Вест Хэмом», но завтра не сможет к нам присоединиться.

Задача Погба - быть творцом, двигаться вперед. Конечно, жду, что завтра он покажет хорошую игру.

Ранее сообщалось, что у Санчеса есть шанс сыграть с «Барселоной».

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сегодня в 19:25
Лишний защитник не повредит.
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