Сульшер: «Травма Санчеса не беспокоит, но с „Барселоной“ он не сыграет»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер накануне встречи с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов рассказал о состоянии своих футболистов.

Сегодня Алексис Санчес провел первую тренировку с командой, он приложил много сил, чтобы восстановиться. Сейчас травма его не беспокоит. Он продолжит тренироваться с командой и, возможно, попадет в состав на матч с «Вест Хэмом», но завтра не сможет к нам присоединиться.

Задача Погба - быть творцом, двигаться вперед. Конечно, жду, что завтра он покажет хорошую игру.