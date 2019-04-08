В ОАЭ футболист получил тяжелую травму, врезавшись в столб

сегодня, 21:45

Футболист «Аль-Джазиры» Ахмед Рабиа получил тяжелую травму головы во время товарищеского матча.

В одном из эпизодов игры Рабиа столкнулся с соперником и неудачно упал возле прожектора, ударившись об его основание головой.

Инцидент произошел еще в конце марта, но футболист по-прежнему находится в больнице. Впрочем, по информации клуба, игрок идет на поправку.

23-летний Рабиа провел почти всю карьеру в «Аль-Джазире». В 2017 году он участвовал в клубном чемпионате мира, где в полуфинале играл против «Реала».