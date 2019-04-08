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В ОАЭ футболист получил тяжелую травму, врезавшись в столб

сегодня, 21:45

Футболист «Аль-Джазиры» Ахмед Рабиа получил тяжелую травму головы во время товарищеского матча.

В одном из эпизодов игры Рабиа столкнулся с соперником и неудачно упал возле прожектора, ударившись об его основание головой.

Инцидент произошел еще в конце марта, но футболист по-прежнему находится в больнице. Впрочем, по информации клуба, игрок идет на поправку.

23-летний Рабиа провел почти всю карьеру в «Аль-Джазире». В 2017 году он участвовал в клубном чемпионате мира, где в полуфинале играл против «Реала».

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Все комментарии
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   63 / 958
сегодня в 22:23
А арабы в курсе, что нормальные люди такие опасные объекты обвязывают матами или чем-то иным смягчающим? Не?
Т34
Т34
   50 / 958
сегодня в 22:22
Заболотный не получил бы никакой травмы.
Abverin
Abverin
   103 / 958
сегодня в 22:18
Столб специально для этого поставили?
barcamilan
barcamilan ответил Алексей Коротеев
   778 / 958
сегодня в 22:12
Какого х. там столб вкопали ....????? Идиоты ! Здоровья парнишке !
потому что тупорылие енти арабы
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   143 / 958
сегодня в 21:54
Какого х. там столб вкопали ....????? Идиоты ! Здоровья парнишке !
cevin cigan
cevin cigan
   91 / 958
сегодня в 21:52
Ну что этим "архитекторам" сказать........56ы!
STVA 1
STVA 1
   123 / 958
сегодня в 21:47
Здоровья.
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