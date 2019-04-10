Сёмин: «Братья Миранчуки уже доросли до уровня лидеров»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что Антон и Алексей Миранчуки должны проявлять лидерские качества в каждом матче.
Братья Миранчуки уже доросли до уровня лидеров. Они должны проявлять свои лидерские качества, и уровень этих качеств должен становиться выше с каждым матчем.
Также Сёмин рассказал о состоянии нападающего Джефферсона Фарфана.
Годятся только для внутреннего применения, в Европе таких "лидеров" пруд пруди в Чемпионшипах, Бундеслиге 2, Сегунде и т.д.
Годятся только для внутреннего применения, в Европе таких "лидеров" пруд пруди в Чемпионшипах, Бундеслиге 2, Сегунде и т.д.
А возня в местечковом соусе РПЛ, ещё не мерило уровня...
А возня в местечковом соусе РПЛ, ещё не мерило уровня...