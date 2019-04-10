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Сёмин: «Братья Миранчуки уже доросли до уровня лидеров»

сегодня, 13:23

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что Антон и Алексей Миранчуки должны проявлять лидерские качества в каждом матче.

Братья Миранчуки уже доросли до уровня лидеров. Они должны проявлять свои лидерские качества, и уровень этих качеств должен становиться выше с каждым матчем.

Также Сёмин рассказал о состоянии нападающего Джефферсона Фарфана.

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Все комментарии
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   335 / 955
сегодня в 14:30
паспортисты обыкновенные 2 штуки.
Годятся только для внутреннего применения, в Европе таких "лидеров" пруд пруди в Чемпионшипах, Бундеслиге 2, Сегунде и т.д.
particular
particular
   7 / 955
сегодня в 14:28
О состоянии уровня уместно было бы говорить после выдающихся эпизодов в международных матчах за сборную и клуб... Таковых, пока, нет...
А возня в местечковом соусе РПЛ, ещё не мерило уровня...
Egorium
Egorium
   68 / 955
сегодня в 14:18
Скорее уже переросли.
Союзник противников
Союзник противников
   29 / 955
сегодня в 14:05
Корневое слово-"должны".Но пока этого не видно,точнее-видно эпизлдически.особенно когда орут на партнёров,судей и соперника.Особенно вырос в этом плане Антон.
25процентный клоун
25процентный клоун
   22 / 955
сегодня в 14:03
видели их с питерцами,разок за матч
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