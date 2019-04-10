Григорян: «Если бы Ракицкий был надежен в защите, то играл бы в „Ювентусе“»

Российский специалист Александр Григорян не согласен с мнением о том, что «Зенит» не удержал бы лидерство, если бы не подписал зимой Вильмара Барриоса, Ярослава Ракицкого и Сердара Азмуна.

Это дилетантская позиция. В качестве Барриоса «Зенит» получил едва ли не лучшего опорника-разрушителя чемпионата. Ракицкий для любого чемпионата защитник топ-уровня с точки зрения умения начать атаку. Уникальность и точность его пасов в том, что он может забрасывать мяч на разные дистанции. И под давлением. Это большая редкость. Если бы Ракицкий был бы надежен в обороне, то играл где-нибудь в «Ювентусе».

Азмун – просто один из сильнейших нападающих страны. Мы можем говорить, что «Зенит» здорово усилился, сделал эффективные трансферы, но рассуждать, что «Зенит» без них не смог бы добиться результата, я не стал бы. Такими прогнозами я не занимаюсь.