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Григорян: «Если бы Ракицкий был надежен в защите, то играл бы в „Ювентусе“»

сегодня, 12:25

Российский специалист Александр Григорян не согласен с мнением о том, что «Зенит» не удержал бы лидерство, если бы не подписал зимой Вильмара Барриоса, Ярослава Ракицкого и Сердара Азмуна.

Это дилетантская позиция. В качестве Барриоса «Зенит» получил едва ли не лучшего опорника-разрушителя чемпионата. Ракицкий для любого чемпионата защитник топ-уровня с точки зрения умения начать атаку. Уникальность и точность его пасов в том, что он может забрасывать мяч на разные дистанции. И под давлением. Это большая редкость. Если бы Ракицкий был бы надежен в обороне, то играл где-нибудь в «Ювентусе».

Азмун – просто один из сильнейших нападающих страны. Мы можем говорить, что «Зенит» здорово усилился, сделал эффективные трансферы, но рассуждать, что «Зенит» без них не смог бы добиться результата, я не стал бы. Такими прогнозами я не занимаюсь.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   29 / 954
сегодня в 13:12
Молодец! Рубит в футболе,и логика в рассуждениях присутствует.Что,к весне без них "Зенит" должен был не половину очков растерять,а все??? Он и так на ладан дышит,за счёт осеннего задела,ставшего неожиданностью и для них самих.
Abverin
Abverin
   49 / 954
сегодня в 13:05
В Ювентус всех не уместишь.
cska plus
cska plus
   5 / 954
сегодня в 12:56
Григоряна приятно стало слушать в последнее время.
Узб@гоеный
Узб@гоеный
   56 / 954
сегодня в 12:52
Для российского чемпионата более чем прилично играет.
ДСА
ДСА
   159 / 954
сегодня в 12:39
Зенит тоже неплохой уровень и больше платят.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 954
сегодня в 12:28
Ювентус - это "где-нибудь"???
А там хоть знают о существовании Григоряна?))
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