Голодец: «Чемпионат мира очень сильно изменил отношение к детскому спорту»

Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что чемпионат мира по футболу 2018 года изменил отношение жителей России к спорту.

Мы абсолютно довольны спортивными результатами прошлого года. Произошло событие, которое в целом изменило отношение к спорту в нашей стране - чемпионат мира по футболу. Он изменил отношение аудитории, не было в стране человека, который бы не поучаствовал в чемпионате мира.

Чемпионат мира очень сильно изменил отношение к детскому спорту. Мы видим очень сильное увеличение, почти на миллион, числа детей, которые пришли в секции, причем не только в футбольные.