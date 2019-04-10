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Голодец: «Чемпионат мира очень сильно изменил отношение к детскому спорту»

сегодня, 13:00

Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что чемпионат мира по футболу 2018 года изменил отношение жителей России к спорту.

Мы абсолютно довольны спортивными результатами прошлого года. Произошло событие, которое в целом изменило отношение к спорту в нашей стране - чемпионат мира по футболу. Он изменил отношение аудитории, не было в стране человека, который бы не поучаствовал в чемпионате мира.

Чемпионат мира очень сильно изменил отношение к детскому спорту. Мы видим очень сильное увеличение, почти на миллион, числа детей, которые пришли в секции, причем не только в футбольные.

Ранее Голодец заявила об увеличении посещаемости матчей РПЛ после чемпионата мира 2018 года.

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Все комментарии
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   61 / 954
сегодня в 13:08
"Мы видим очень сильное увеличение, почти на миллион, числа детей, которые пришли в секции, причем не только в футбольные" - мои поздравления, больше взносов получите! Какое отношение он изменил? В стране теперь перестанут губить таланты, требуя с них деньги за попадание в состав? Неужели?
Valeriy-48
Valeriy-48
   900 / 954
сегодня в 13:06
Это почти миллион родителей начали оплачивать занятия, турниры, форму... и правда есть чем гордиться.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   51 / 954
сегодня в 13:06
Вмешательство Голодец в наш спорт, уничтожит его.
cska plus
cska plus
   5 / 954
сегодня в 13:05
Вот её здесь не хватает со своми умозаключениями, вечно пургу носит.
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