Пике, Сон, Фирмино и де Йонг посмотрят за звание игрока недели в ЛЧ

сегодня, 01:21

УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам недели в Лиге чемпионов.

Список номинантов:

Сон Хын-Мин («Тоттенхэм») – 1 гол, точность передач - 90% в матче с «Манчестер Сити» (1:0);

Роберто Фирмино («Ливерпуль») – 1 гол и 1 результативная передача в матче с «Порту» (2:0);

Френки де Йонг («Аякс») – точность передач - 91% в матче с «Ювентусом» (1:1);

Жерар Пике («Барселона») – 0 пропущенных голов, точность передач - 94% в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:0).