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Пике, Сон, Фирмино и де Йонг посмотрят за звание игрока недели в ЛЧ

сегодня, 01:21

УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам недели в Лиге чемпионов.

Список номинантов:

Сон Хын-Мин («Тоттенхэм») – 1 гол, точность передач - 90% в матче с «Манчестер Сити» (1:0);
Роберто Фирмино («Ливерпуль») – 1 гол и 1 результативная передача в матче с «Порту» (2:0);
Френки де Йонг («Аякс») – точность передач - 91% в матче с «Ювентусом» (1:1);
Жерар Пике («Барселона») – 0 пропущенных голов, точность передач - 94% в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

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95-shishani-95
95-shishani-95
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сегодня в 01:29
Однозначно это Сон!
А что тут делает де Йонг? Почему нет кого-то из авторов голов своих команд? Роналду, который забил важный выездной гол, или Нереш который сравнял счёт?!
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