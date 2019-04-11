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Дюков рассказал, где будет играть сборная России

сегодня, 18:14

Президент РФС Александр Дюков заявил, что сборная России продолжит проводить домашние матчи на московском стадионе «Лужники»

Безусловно, сборная продолжит играть в «Лужниках», и если московские клубы будут принимать участие в Лиге чемпионов, то продолжат практику матчей на данном стадионе.

Свой следующий поединок команда проведет 8 июня против Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2020.

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Все комментарии
parallels
parallels
   3 / 964
сегодня в 18:33
на открывашке в это время будет открыт рынок!
LOpp
LOpp
   20 / 964
сегодня в 18:28
Почему только Лужники?
Нужно проводить матчи сборной на всех стадионах ЧМ (кроме Крестовского) включая стадион Краснодара и Динамо
Aчиститель
Aчиститель ответил Литейный 4
   287 / 964
сегодня в 18:24
Безхозный стадик в самый раз для сборной.
Стадион цены неописуемой, внеземной.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 964
сегодня в 18:22
Безхозный стадик в самый раз для сборной.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   62 / 964
сегодня в 18:20
"и если московские клубы будут принимать участие в Лиге чемпионов" - пришёл бомж к руководству и участие московских клубов в ЛЧ сразу стало под вопросов. Выгнать бы его, пока ещё не поздно.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   85 / 964
сегодня в 18:19
Проиграть Сан-Марино можно и где-нибудь в Анадыре или в Оймяконе...
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