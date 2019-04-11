Дюков рассказал, где будет играть сборная России

Президент РФС Александр Дюков заявил, что сборная России продолжит проводить домашние матчи на московском стадионе «Лужники».
Безусловно, сборная продолжит играть в «Лужниках», и если московские клубы будут принимать участие в Лиге чемпионов, то продолжат практику матчей на данном стадионе.
Свой следующий поединок команда проведет 8 июня против Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2020.
Нужно проводить матчи сборной на всех стадионах ЧМ (кроме Крестовского) включая стадион Краснодара и Динамо
Нужно проводить матчи сборной на всех стадионах ЧМ (кроме Крестовского) включая стадион Краснодара и Динамо