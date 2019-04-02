«ВТБ Арена» примет Суперкубок России

1554217745

02 апреля 2019, 18:09

Матч за Суперкубок России состоится 6 июля на «ВТБ Арене». Резервными стадионами выбраны «Ростов Арена» и «Волгоград Арена».

Напомним, что «ВТБ Арена» должна была открыться после реконструкции матчем «Динамо» — «Спартак» 10 марта, однако из-за неготовности газона встреча была перенесена в Химки. При этом «Динамо» уже вылетело из Кубка России, а в чемпионате на лидерство не претендует, так что матч за Суперкубок точно пройдет без «бело-голубых».