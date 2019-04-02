«ВТБ Арена» примет Суперкубок России

Матч за Суперкубок России состоится 6 июля на «ВТБ Арене». Резервными стадионами выбраны «Ростов Арена» и «Волгоград Арена».
Напомним, что «ВТБ Арена» должна была открыться после реконструкции матчем «Динамо» — «Спартак» 10 марта, однако из-за неготовности газона встреча была перенесена в Химки. При этом «Динамо» уже вылетело из Кубка России, а в чемпионате на лидерство не претендует, так что матч за Суперкубок точно пройдет без «бело-голубых».
С чем болельщиков Динамо и поздравляем.
С чем болельщиков Динамо и поздравляем.
Хотя по идеи на открытии должна играть своя команда, нонсенс получается, хотя может успеют до суперкубка открытие сделать.
Хотя по идеи на открытии должна играть своя команда, нонсенс получается, хотя может успеют до суперкубка открытие сделать.