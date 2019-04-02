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«ВТБ Арена» примет Суперкубок России

02 апреля 2019, 18:09

Матч за Суперкубок России состоится 6 июля на «ВТБ Арене». Резервными стадионами выбраны «Ростов Арена» и «Волгоград Арена».

Напомним, что «ВТБ Арена» должна была открыться после реконструкции матчем «Динамо» — «Спартак» 10 марта, однако из-за неготовности газона встреча была перенесена в Химки. При этом «Динамо» уже вылетело из Кубка России, а в чемпионате на лидерство не претендует, так что матч за Суперкубок точно пройдет без «бело-голубых».

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Все комментарии
161регион
161регион ответ Питермен (раскрыть)
03 апреля 2019 в 11:58
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответ Nikola45 (раскрыть)
    03 апреля 2019 в 09:22
    Зато у вас типичное питерское некультурное воспитание. И не обманывай местных пользователей, старик 59-го года рождения не сидел бы постоянно на Соккере и не писал бы бред
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответ ПерекатиПоле (комментарий удален) (раскрыть)
    03 апреля 2019 в 09:20
    Питерский проект не будет участвовать в матче за суперкубок
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
    03 апреля 2019 в 09:20
    Все равно квартира не твоя, а твоих родителей, и деньги тоже их
    Seul
    Seul
    03 апреля 2019 в 00:09
    Угар))) Там ни одному рабочему зарплату не заплатили... Боюсь крыша рухнет первой)))
    Sergey Z
    Sergey Z
    02 апреля 2019 в 23:40
    Проплатили - суперкубок получили!!!
    Nikola45
    Nikola45 ответ МКС (комментарий удален) (раскрыть)
    02 апреля 2019 в 23:17
    ))))))))) Не смешите ... она и так смешная! ))
    stanichnik
    stanichnik ответ Бабушка Маня (раскрыть)
    02 апреля 2019 в 23:07
    Послушаем мудрого человека, мало ли что может произойти .
    Бабушка Маня
    Бабушка Маня
    02 апреля 2019 в 23:02
    Ждем
    Nikola45
    Nikola45 ответ Конунг Рагнар (раскрыть)
    02 апреля 2019 в 22:58
    Мало ли чего Вам похоже! )) Мне вот похоже что воспитание у вас Тарасятника! )) И Еще разговаривайте на Вы! Иначе можете не писать! ))
    stanichnik
    stanichnik ответ ПерекатиПоле (комментарий удален) (раскрыть)
    02 апреля 2019 в 22:33
    Или того хуже, матч может пройти вообще без участия вашей любимой команды, например с участие двух южных команд.
    stanichnik
    stanichnik ответ ПерекатиПоле (комментарий удален) (раскрыть)
    02 апреля 2019 в 22:29
    А не боитесь, что итог матча может вас огорчить.
    stanichnik
    stanichnik ответ Scuderia Ferrari (комментарий удален) (раскрыть)
    02 апреля 2019 в 22:09
    Похвально, что радуетесь за Динамо! Только звучит, как-то цинично, праздник новоселья то состоится без участия хозяев.
    vovinho11
    vovinho11 ответ Питермен (раскрыть)
    02 апреля 2019 в 22:01
    не Зенит, а газпром. Даже арену назвали газпром
    vovinho11
    vovinho11
    02 апреля 2019 в 21:59
    Купленное решение
    Великолепный
    Великолепный
    02 апреля 2019 в 21:48
    Вот и у Динамо будет праздник.
    С чем болельщиков Динамо и поздравляем.
    Крутой камерунец
    Крутой камерунец ответ Конунг Рагнар (раскрыть)
    02 апреля 2019 в 21:38
    Ни кто из них не придёт, мне в принципе плевать что они там пишут, но есть темы, которые нельзя упоминать в глумливом ключе. Это трусливая питерская душонка, не пытайся.
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
    02 апреля 2019 в 21:11
      Конунг Рагнар
      Конунг Рагнар ответ Nikola45 (раскрыть)
      02 апреля 2019 в 21:11
        Конунг Рагнар
        Конунг Рагнар ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
        02 апреля 2019 в 21:10
        Литейный, пиши свою ссылку вк, там пообщаемся
        Nikola45
        Nikola45
        02 апреля 2019 в 19:57
        Зачем? Народ на футбол родных команд не ходит! Кто смотреть там будет? Свиньи на свой Таросятник не ходят! Динамо на свой клуб 3 человека! Я что то не понимаю! Отдали бы Ростову!
        Аксинья
        Аксинья
        02 апреля 2019 в 19:56
        Химки ждут...
        Конопляных Дел Мастер
        Конопляных Дел Мастер
        02 апреля 2019 в 19:42
        В Ростов лучше.
        Aris
        Aris
        02 апреля 2019 в 19:42
        а КОМУ НУЖЕН ГАЗОН? пО ПОЛЮ, ПО полю....
        А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
        А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
        02 апреля 2019 в 19:38
        Опять Москва. Отдайте хоть суперкубок в регионы.
        Питермен
        Питермен
        02 апреля 2019 в 19:36
        Одно можно сказать уверенно, в этом матче Зенит возьмет очередной титул
        мудрый котяра
        мудрый котяра
        02 апреля 2019 в 19:34
        лишили ростовчан такого праздника, тем более Ростов продолжает бороться за кубок. зачем пресытившемся москвичам этот суперкубок. вот так и живём, Россия одна, но одним всё, другим дырка от бублика
        Байкал-38
        Байкал-38
        02 апреля 2019 в 19:20, ред.
        Я так понял, что в этом сезоне на "ВТБ Арена" не успеют сыграть, но в качестве компенсации им отдали суперкубок, как раз и пройдёт открытие стадиона.
        Хотя по идеи на открытии должна играть своя команда, нонсенс получается, хотя может успеют до суперкубка открытие сделать.
        Дмитрий Климович 2
        Дмитрий Климович 2
        02 апреля 2019 в 19:19
        На Сплин бы сходил!
        VIPded
        VIPded
        02 апреля 2019 в 19:15
        Ну ВТБ, так ВТБ... Поменяют, так поменяют...
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