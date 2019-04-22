Стерлинг оплатил похороны юного игрока «Кристал Пэлас»

22 апреля 2019, 11:00

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг в течение года поддерживал 13-летнего футболиста «Кристал Пэлас» Дамари Доукинса, страдавшего от лейкемии. В прошлом месяце мальчика не стало. Стерлинг взял на себя все расходы по организации похорон.

«Дамари был особенным молодым человеком, который затронул жизни многих, в том числе и меня. Он оставался позитивным до самого конца и стал примером для всех из нас», - сообщил Стерлинг.

Напомним, ранее Стерлинг купил 550 билетов на матч с «Брайтоном» для детей из его бывшей школы.