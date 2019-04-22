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Стерлинг оплатил похороны юного игрока «Кристал Пэлас»

22 апреля 2019, 11:00

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг в течение года поддерживал 13-летнего футболиста «Кристал Пэлас» Дамари Доукинса, страдавшего от лейкемии. В прошлом месяце мальчика не стало. Стерлинг взял на себя все расходы по организации похорон.

«Дамари был особенным молодым человеком, который затронул жизни многих, в том числе и меня. Он оставался позитивным до самого конца и стал примером для всех из нас», - сообщил Стерлинг.

Напомним, ранее Стерлинг купил 550 билетов на матч с «Брайтоном» для детей из его бывшей школы.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
   220 / 959
23 апреля в 13:08
Рахим прибавил, видно, и не только в игре, перейдя в МС!
Самедов Агил
Самедов Агил
   107 / 959
22 апреля в 20:37
Я не могу когда молодые парни девушки уходят в мир иной... Это тяжело.. Все впереди и тут на тебе погас свет... Просто я сам в 16 лет на грани был.... Одной ногой на том свете
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
22 апреля в 15:27
А в это время фонд Меси до сих пор раздумыввет как потратить 9000$ которые они собрали на свадьбе аргентинца с целью благотворительности
RMUKMU
RMUKMU
   110 / 959
22 апреля в 14:06
Английские СМИ: "да что этот нигер себе позволяет!".
kust07
kust07
   82 / 959
22 апреля в 11:39
печально жаль парня.
allemz
allemz
   39 / 959
22 апреля в 11:36
Молодец, достойно.
la-respect0
la-respect0
   463 / 959
22 апреля в 11:35
Сделал доброе дело - не верещи на весь свет )
la-respect0
la-respect0 ответил Igo0rek
   463 / 959
22 апреля в 11:34
МЮ как огромная сеть - по любому из затраченных средств в нее попадет крупная рыбеха )))
Igo0rek
Igo0rek
   137 / 959
22 апреля в 11:25
Рахим очень радует, как на поле, так и за его пределами. Один из самых удачный трансферов Манчестер Сити.
STVA 1
STVA 1
   43 / 959
22 апреля в 11:21
Достойный поступок !
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