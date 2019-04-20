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Вице-чемпион Евро-2016 хочет стать мексиканцем

20 апреля 2019, 08:42

Форвард «Тигреса» Андре-Пьер Жиньяк признался, что ему нравится в Мексике.

Я недавно сдал экзамен для натурализации. Мы с женой захотели стать мексиканцами, как и двое наших детей, которые родились в Монтеррее. У них уже есть мексиканское гражданство, их здесь все устраивает. Наша семья здесь уже почти четыре года, планируем остаться в этой стране надолго, поэтому хотим иметь двойное гражданство.

Бывший нападающий сборной Франции перебрался в Мексику в 2015 году. В конце прошлого года 33-летний футболист продлил контракт с «Тигресом».

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Все комментарии
mugik1973
mugik1973 ответил mihaluch
20 апреля в 13:09
А ты завидуешь походу
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 959
20 апреля в 11:44
Да и ладно...
cska plus
cska plus
   20 / 959
20 апреля в 10:14
Странная любовь.
anfield1984
anfield1984
   935 / 959
20 апреля в 09:47
Южный парк. Последний из мексикан. Это про него
dzvinka
dzvinka
   69 / 959
20 апреля в 09:15
мексика интересная страна, особенно когда у тебя куча бабок.
cevin cigan
cevin cigan
   380 / 959
20 апреля в 09:13
Прикололся текилу хлестать и закусывать бурито.
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
20 апреля в 08:50
Глушакову скоро захочется стать чукчей,баньку на берегу Анадыря поставит, пригласит Романцева, будут рыбку ловить, да в баньке париться.
Klаsse
Klаsse
   397 / 959
20 апреля в 08:49
Вот 7. Детей бы пожалел хоть.
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