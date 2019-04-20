Вице-чемпион Евро-2016 хочет стать мексиканцем

Форвард «Тигреса» Андре-Пьер Жиньяк признался, что ему нравится в Мексике.

Я недавно сдал экзамен для натурализации. Мы с женой захотели стать мексиканцами, как и двое наших детей, которые родились в Монтеррее. У них уже есть мексиканское гражданство, их здесь все устраивает. Наша семья здесь уже почти четыре года, планируем остаться в этой стране надолго, поэтому хотим иметь двойное гражданство.