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Боатенг жалеет об упущенном времени: «Я мог бы провести 10 лет в „Реале“»

30 апреля 2019, 14:31

Полузащитник «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг считает, что мог бы стать выдающимся футболистом, если бы начал работать над собой раньше.

Психологический настрой - это всё. Я стартовал свою карьеру слишком поздно. Конечно, я жалею об этом.

В возрасте 18 лет мне нужен был агент или семья, которые могли бы подталкивать меня в нужном направлении. Мне бы очень этого хотелось. Но мне пришлось исправлять свои ошибки самому.

Я также прекрасно понимаю, что у меня были проблемы с мотивацией. Если бы всё сложилось как надо, я мог бы сейчас выходить в стартовом составе «Барселоны», либо провел бы 10 лет в «Реале» или «Манчестер Юнайтед».

Ранее Боатенг назвал лучшего футболиста, с кем ему приходилось играть.

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Все комментарии
Vis.
Vis. ответил NOVA
   345 / 954
01 мая в 11:31
вот вот, надо было выбирать Реал когда то, а не счас какую то барсу!!
Играть за реал это же позор
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   228 / 954
01 мая в 00:46
в 14 лет я играл как Иисус, но все мне твердили, что поздновато я увлёкся футболом и что профессионалы с 7 лет занимаются, эх надо было их не слушать, отыграл бы тогда 15 лет в Манчестере и был бы мильонером.
из той же пьесы
NOVA
NOVA
   170 / 954
30 апреля в 17:36
вот вот, надо было выбирать Реал когда то, а не счас какую то барсу!!
kotmyshka
kotmyshka
   122 / 954
30 апреля в 16:31
Если бы да кабы...
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 954
30 апреля в 15:42
Мог не мог. Надо было пахать чтобы щас регулярно играть.
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 954
30 апреля в 15:28
Меньше лениться надо было.
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