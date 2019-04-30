Боатенг жалеет об упущенном времени: «Я мог бы провести 10 лет в „Реале“»

Полузащитник «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг считает, что мог бы стать выдающимся футболистом, если бы начал работать над собой раньше.

Психологический настрой - это всё. Я стартовал свою карьеру слишком поздно. Конечно, я жалею об этом.

В возрасте 18 лет мне нужен был агент или семья, которые могли бы подталкивать меня в нужном направлении. Мне бы очень этого хотелось. Но мне пришлось исправлять свои ошибки самому.

Я также прекрасно понимаю, что у меня были проблемы с мотивацией. Если бы всё сложилось как надо, я мог бы сейчас выходить в стартовом составе «Барселоны», либо провел бы 10 лет в «Реале» или «Манчестер Юнайтед».