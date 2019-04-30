Моура: «Игроки „Аякса“ крайне опасны. Это будет очень тяжёлый матч»

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура поделился ожиданиями от домашней встречи с «Аяксом» в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

Я смотрел игру «Аякса» с «Ювентусом». У голландцев очень хорошая команда, молодые и быстрые игроки. Они крайне опасны. Это будет очень тяжёлый матч, но я думаю, мы готовы сыграть и проделать хорошую работу.

Это полуфинал Лиги чемпионов. Две молодые команды. Игра будет очень интересной. Мы должны действовать с умом, потому что это только первый матч.

Сон Хын-Мин – очень, очень хороший игрок. Он очень важен для нас, и, конечно, нам будет его не хватать. Однако у нас есть другие футболисты, которые способны хорошо выполнить работу. У нас очень хороший состав. Я не удивлён тем, что мы в полуфинале Лиги чемпионов.