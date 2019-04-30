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Моура: «Игроки „Аякса“ крайне опасны. Это будет очень тяжёлый матч»

30 апреля 2019, 06:57
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура поделился ожиданиями от домашней встречи с «Аяксом» в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

Я смотрел игру «Аякса» с «Ювентусом». У голландцев очень хорошая команда, молодые и быстрые игроки. Они крайне опасны. Это будет очень тяжёлый матч, но я думаю, мы готовы сыграть и проделать хорошую работу.

Это полуфинал Лиги чемпионов. Две молодые команды. Игра будет очень интересной. Мы должны действовать с умом, потому что это только первый матч.

Сон Хын-Мин – очень, очень хороший игрок. Он очень важен для нас, и, конечно, нам будет его не хватать. Однако у нас есть другие футболисты, которые способны хорошо выполнить работу. У нас очень хороший состав. Я не удивлён тем, что мы в полуфинале Лиги чемпионов.

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин пропустит первую игру с «Аяксом» из-за перебора жёлтых карточек. Лидер атаки «шпор» Харри Кейн продолжает залечивать травму, но, по словам наставника команды Маурисио Почеттино, может успеть восстановиться к финалу Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   127 / 954
30 апреля в 14:34
Аякс удиви всех ещё раз.
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 954
30 апреля в 10:35
Аяксу удачи!
Zlatan35
Zlatan35
   17 / 954
30 апреля в 10:32
Победы Аяксу!
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
30 апреля в 08:24
от тотенхема останется суповой набор уже после первой игры
kust07
kust07
   83 / 954
30 апреля в 07:40
Вам ничего не светит
cska plus
cska plus
   18 / 954
30 апреля в 07:10
Аякс вынесет курятник.
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 954
30 апреля в 07:03
Аякс -фаворит.
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