Почеттино: «„Аякс“ проводит фантастический сезон в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино накануне первого домашнего матча с «Аяксом» в полуфинале Лиги чемпионов поделился своим мнением о сопернике.

Это будет очень упорное противостояние. «Аякс» абсолютно заслуживает быть там, где он есть.

«Аякс» проводит фантастический сезон – они остались непобедимыми в группе с таким соперником, как «Бавария», а затем выбили «Реал» и «Ювентус». Это команда, которая действительно заслуживает большой похвалы. Тренер и футболисты проделывают потрясающую работу.

«Аякс» немного похож на нас: никто не ожидал увидеть их в полуфинале, как и нашу команду.

Тренер «Аякса» также заслуживает аплодисментов. Он развивает свою собственную идею, и я считаю, что он проделывает потрясающую работу. Я буду рад встретиться с ним.