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Почеттино: «„Аякс“ проводит фантастический сезон в Лиге чемпионов»

30 апреля 2019, 06:34
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино накануне первого домашнего матча с «Аяксом» в полуфинале Лиги чемпионов поделился своим мнением о сопернике.

Это будет очень упорное противостояние. «Аякс» абсолютно заслуживает быть там, где он есть. 

«Аякс» проводит фантастический сезон – они остались непобедимыми в группе с таким соперником, как «Бавария», а затем выбили «Реал» и «Ювентус». Это команда, которая действительно заслуживает большой похвалы. Тренер и футболисты проделывают потрясающую работу.

«Аякс» немного похож на нас: никто не ожидал увидеть их в полуфинале, как и нашу команду.

Тренер «Аякса» также заслуживает аплодисментов. Он развивает свою собственную идею, и я считаю, что он проделывает потрясающую работу. Я буду рад встретиться с ним.

Первый матч «Тоттенхэма» и «Аякса» обслужит испанский арбитр Матеу Лаос.

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Все комментарии
kust07
kust07
   83 / 954
30 апреля в 17:43
это и без тебя известно.
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 954
30 апреля в 09:25
Аяксу удачи и победы в финале!
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
30 апреля в 09:20
Было бы здорово увидеть Аякс в финале .
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   182 / 954
30 апреля в 09:04
Мое мнение победит Аякс
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
30 апреля в 07:07
Аякс удивил по взрослому!!!
Lewa2708
Lewa2708
   166 / 954
30 апреля в 07:01
Самая интересная ЛЧ за последние 5 лет
КЭТиК
КЭТиК
   206 / 954
30 апреля в 06:39
Шансы равны.
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