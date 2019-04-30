Ван де Бек: «Чтобы победить „Тоттенхэм“, мы должны показать свой максимум»

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек дал комментарий накануне первого полуфинального матча с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов.

Мы добились большого прогресса как команда. Мы должны как следует насладиться моментом в предстоящей игре, но, в то же время, извлечь максимум из возможного.

Мы по-прежнему участвуем в трёх турнирах. Нам очень нравится такое развитие событий, но у нас не так много времени, чтобы думать об этом. Мы должны быть сосредоточены на самих себе и том, что мы собираемся делать. Нам необходимо показать свой максимум, чтобы обыграть «Тоттенхэм».

Очень часто говорят, что лучше начинать в гостях. Однако предыдущие раунды это не подтвердят. Лично для меня это не слишком большая разница.