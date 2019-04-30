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Ван де Бек: «Чтобы победить „Тоттенхэм“, мы должны показать свой максимум»

30 апреля 2019, 07:24
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек дал комментарий накануне первого полуфинального матча с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов.

Мы добились большого прогресса как команда. Мы должны как следует насладиться моментом в предстоящей игре, но, в то же время, извлечь максимум из возможного.

Мы по-прежнему участвуем в трёх турнирах. Нам очень нравится такое развитие событий, но у нас не так много времени, чтобы думать об этом. Мы должны быть сосредоточены на самих себе и том, что мы собираемся делать. Нам необходимо показать свой максимум, чтобы обыграть «Тоттенхэм».

Очень часто говорят, что лучше начинать в гостях. Однако предыдущие раунды это не подтвердят. Лично для меня это не слишком большая разница.

Ожиданиями от предстоящей встречи также поделился наставник «Аякса» Эрик тен Хаг.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   127 / 954
30 апреля в 11:50
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ДСА
ДСА
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30 апреля в 10:12
Не надорваться бы.
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