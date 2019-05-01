Клопп: «То, чего добился „Манчестер Сити“, это просто безумие!»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об успехах «Манчестер Сити». В прошлом сезоне коллектив Хосепа Гвардиолы набрал рекордные 100 очков, а если выиграет два оставшихся матча в этой кампании, наберет 98.

Если «Сити» выиграет свои игры, могу только их поздравить. Всё очень просто. У них будет блестящая кампания.

«Манчестер Сити» невероятно провел сезон-2017/18 и уже набрал почти столько же очков в этом году. Это просто безумие! Такой стабильностью можно только восхищаться. Не могу сказать ничего плохого.

Мы хотим выиграть чемпионат не благодаря поражениям «Сити», а благодаря нашим победам. Если «Сити» станет чемпионом, это будет заслуженно.