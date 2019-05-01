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Клопп: «То, чего добился „Манчестер Сити“, это просто безумие!»

01 мая 2019, 16:28

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об успехах «Манчестер Сити». В прошлом сезоне коллектив Хосепа Гвардиолы набрал рекордные 100 очков, а если выиграет два оставшихся матча в этой кампании, наберет 98.

Если «Сити» выиграет свои игры, могу только их поздравить. Всё очень просто. У них будет блестящая кампания.

«Манчестер Сити» невероятно провел сезон-2017/18 и уже набрал почти столько же очков в этом году. Это просто безумие! Такой стабильностью можно только восхищаться. Не могу сказать ничего плохого.

Мы хотим выиграть чемпионат не благодаря поражениям «Сити», а благодаря нашим победам. Если «Сити» станет чемпионом, это будет заслуженно.

В последнем туре АПЛ «Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд» и сейчас отстает от «Манчестер Сити» на один пункт. 

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Все комментарии
4RT
4RT
   254 / 954
01 мая в 22:37
С такими-то исполнителями не удивительно
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо ответил баба яга ЗА
   864 / 954
01 мая в 21:58
И что дальше?
Ruslan3132
Ruslan3132
   87 / 954
01 мая в 19:45
Если они закончат 97-98 это будет эпично
баба яга ЗА
баба яга ЗА
   542 / 954
01 мая в 19:15
безумие проиграть в 1/4 Лиги Чемпионов команде, которая в английской Премьер-Лиге отстаёт от Манчестер Сити на 22 очка, это безумие от Пепа Гвардиолы
kotmyshka
kotmyshka
   122 / 954
01 мая в 18:59
достойно
RedRedTeam
RedRedTeam ответил Igo0rek
   315 / 954
01 мая в 18:53
Потрясающий сезон, в чью бы пользу он не закончился. В этом сезоне Манчестер Сити и Ливерпуль, просто на голову сильнее всех остальных. Это сражение двух достойных. С ЛЧ конечно ужасно получилось. Считал, считаю и буду считать, что дальше должен был пройти Сити и никакого офсайда там не было. Но я уверен, Гвардиола возьмёт ЛЧ с Манчестер Сити.
В следующем году реал возьмет, виликий зизу пришел, скоро виликий пенальду придет, еще виликий чакыр будет судить их игры.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   105 / 954
01 мая в 18:39
ну так себе МС... любители Гвардиолы его пиарят. а что потом?
112910415
112910415
   97 / 954
01 мая в 17:44
мощнее, чем французский проект, да!
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1
   259 / 954
01 мая в 17:39
Мы тоже Ливерпульль поздравим с 0 трофеев!

Аха-ха)
lobsterdam
lobsterdam
   220 / 954
01 мая в 17:26
вполне достойный и разумный тост!
Rizo1
Rizo1 ответил Jeck Denielse
   260 / 954
01 мая в 17:24
Какой ?? Баварцам расскажи...они не поняли..))) Или Почеттино....а то он всё старыми деревенскими методами МС из ЛЧ выбивает...)))
и до сих пор не понимают!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Козинак
   8 / 954
01 мая в 17:20
Великий Хосеп Гвардиола изменил мир , придумав новый стиль игры в футбол. Он легенда.
Какой ??
Баварцам расскажи...они не поняли..)))
Или Почеттино....а то он всё старыми деревенскими методами МС из ЛЧ выбивает...)))
kust07
kust07
   83 / 954
01 мая в 17:19
Ливерпулю тогда победы в ЛЧ
Козинак
Козинак
   446 / 954
01 мая в 17:05
Великий Хосеп Гвардиола изменил мир , придумав новый стиль игры в футбол. Он легенда.
Left Boy
Left Boy ответил Igo0rek
   230 / 954
01 мая в 16:55
офсайда не было, ахахаха
Lagartina Yershov
Lagartina Yershov
   734 / 954
01 мая в 16:46
Справедливо замечено
allemz III
allemz III ответил Igo0rek
   185 / 954
01 мая в 16:40
Потрясающий сезон, в чью бы пользу он не закончился. В этом сезоне Манчестер Сити и Ливерпуль, просто на голову сильнее всех остальных. Это сражение двух достойных. С ЛЧ конечно ужасно получилось. Считал, считаю и буду считать, что дальше должен был пройти Сити и никакого офсайда там не было. Но я уверен, Гвардиола возьмёт ЛЧ с Манчестер Сити.
Дружище, откуда такая уверенность, что с Пепом возьмем ЛЧ? Если он за 3 года до полуфинала добраться не может? Предпосылок пока не вижу.
Цирк в ответке - плохая отмазка, ведь никто не просил сливать первый матч так бесхребетно. Так чья вина?
Rizo1
Rizo1
   260 / 954
01 мая в 16:40
а че князек проспал (тему про Ливерпуль)...что ли ...толи со школы еще не пришел
Novograd
Novograd
   869 / 954
01 мая в 16:35
Ну такое давай тапиии сеня а то будет тебе что слушать
allemz III
allemz III
   185 / 954
01 мая в 16:34
Ага, успехи в ЛЧ тоже безумие)
Igo0rek
Igo0rek
   135 / 954
01 мая в 16:33
Потрясающий сезон, в чью бы пользу он не закончился. В этом сезоне Манчестер Сити и Ливерпуль, просто на голову сильнее всех остальных. Это сражение двух достойных.

С ЛЧ конечно ужасно получилось. Считал, считаю и буду считать, что дальше должен был пройти Сити и никакого офсайда там не было. Но я уверен, Гвардиола возьмёт ЛЧ с Манчестер Сити.
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 954
01 мая в 16:30
В этом сезоне стало на 2 процента сложнее.
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