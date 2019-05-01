Клопп: «То, чего добился „Манчестер Сити“, это просто безумие!»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об успехах «Манчестер Сити». В прошлом сезоне коллектив Хосепа Гвардиолы набрал рекордные 100 очков, а если выиграет два оставшихся матча в этой кампании, наберет 98.
Если «Сити» выиграет свои игры, могу только их поздравить. Всё очень просто. У них будет блестящая кампания.
«Манчестер Сити» невероятно провел сезон-2017/18 и уже набрал почти столько же очков в этом году. Это просто безумие! Такой стабильностью можно только восхищаться. Не могу сказать ничего плохого.
Мы хотим выиграть чемпионат не благодаря поражениям «Сити», а благодаря нашим победам. Если «Сити» станет чемпионом, это будет заслуженно.
В последнем туре АПЛ «Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд» и сейчас отстает от «Манчестер Сити» на один пункт.
Аха-ха)
Аха-ха)
Баварцам расскажи...они не поняли..)))
Или Почеттино....а то он всё старыми деревенскими методами МС из ЛЧ выбивает...)))
Баварцам расскажи...они не поняли..)))
Или Почеттино....а то он всё старыми деревенскими методами МС из ЛЧ выбивает...)))
Цирк в ответке - плохая отмазка, ведь никто не просил сливать первый матч так бесхребетно. Так чья вина?
Цирк в ответке - плохая отмазка, ведь никто не просил сливать первый матч так бесхребетно. Так чья вина?
С ЛЧ конечно ужасно получилось. Считал, считаю и буду считать, что дальше должен был пройти Сити и никакого офсайда там не было. Но я уверен, Гвардиола возьмёт ЛЧ с Манчестер Сити.
С ЛЧ конечно ужасно получилось. Считал, считаю и буду считать, что дальше должен был пройти Сити и никакого офсайда там не было. Но я уверен, Гвардиола возьмёт ЛЧ с Манчестер Сити.