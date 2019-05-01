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Алвес: «Несмотря на дружбу с Неймаром, я не одобряю его поведение»

01 мая 2019, 16:15

Защитник ПСЖ Даниэль Алвес прокомментировал инцидент с Неймаром и болельщиком. Бразилец повздорил с фанатом и ударил его в лицо после финального матча Кубка Франции с «Ренном». Форварду грозит от 5 матчей дисквалификации.

Думаю, это был очень эмоциональный момент. После тяжелых поражений такое может случиться.

Он действовал сгоряча, однако не должен был так поступать. Это послужит ему уроком и поможет развивать человеческие качества.

Неймар - исключительный молодой человек, но бывают моменты, когда он теряет самообладание. Несмотря на нашу дружбу, я не одобряю его поведение.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   116 / 954
вчера в 00:20
Не то что Ракитич
la_masia
la_masia ответил Neymar 10
   149 / 954
01 мая в 21:51
Алвес игрок со странной репутацией, вроде симулянт и задира, но в тоже время дисциплинированный и профессионал, вроде и по клубам побегал, но в то же время везде отыграл полностью свои контракты)
Neymar 10
Neymar 10 ответил la_masia
   224 / 954
01 мая в 21:38
Дани Алвес - самый титулованный футболист между прочим)
а как он здорова буквально сжирал на поле пеналду во времена барселоны . глаз было не оторвать от их противостояния на левом фланге .
Neymar 10
Neymar 10
   224 / 954
01 мая в 21:36
нет жесткой руки в команде и от того нет и четкой дисциплины , соответственно имеем вот такие плачевные результаты как на поле так и вне поля . если летом Тухлик продолжит " рулить " командой то на след сезон можно смело ставить крест . чего я конечно не очень не хочу и не желаю . хватит этих сливов и скандалов . пора заняться важными делами перед след сезоном .
Soccer2016
Soccer2016
   257 / 954
01 мая в 21:24
Сейчас Алекс прибегит, скажет они все плохие, а Неймер молодец, ахах😂
obana777
obana777
   240 / 954
01 мая в 18:48
Поздно развивать в этом "звездуне" человеческие качества.
la_masia
la_masia
   149 / 954
01 мая в 17:34
Дани Алвес - самый титулованный футболист между прочим)
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1
   259 / 954
01 мая в 17:04
это самый сс-ый предатель на земле и ему место в таком же клубе типо Реала
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