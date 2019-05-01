Алвес: «Несмотря на дружбу с Неймаром, я не одобряю его поведение»

Защитник ПСЖ Даниэль Алвес прокомментировал инцидент с Неймаром и болельщиком. Бразилец повздорил с фанатом и ударил его в лицо после финального матча Кубка Франции с «Ренном». Форварду грозит от 5 матчей дисквалификации.

Думаю, это был очень эмоциональный момент. После тяжелых поражений такое может случиться.

Он действовал сгоряча, однако не должен был так поступать. Это послужит ему уроком и поможет развивать человеческие качества.

Неймар - исключительный молодой человек, но бывают моменты, когда он теряет самообладание. Несмотря на нашу дружбу, я не одобряю его поведение.