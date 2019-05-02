Петржела: «„Зенит“ — лучшая команда в российском чемпионате»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал о выступлениях петербургской команды в нынешнем сезоне в РПЛ.
В Чехии мало показывают российский чемпионат, поэтому мне сложно давать развернутый анализ. Я видел всего несколько игр «Зенита», в том числе неудачный матч в Праге со «Славией». Мне кажется, «Зенит» просто сильнее, возможно, не пошли дела у конкурентов. Но так или иначе факт остаётся фактом: «Зенит» — лучшая команда в российском чемпионате.
Хорошо помню Сергея Семака как игрока – он много раз играл против нас. Отличный футболист! Но лично не знакомы, хотя слышал о нём очень много хорошего. Хотел бы поздравить его с завоеванием золотых медалей. В успехе «Зенита» его огромная заслуга. Я, кстати, сразу сказал, что «Зенит» сделал правильный выбор, назначив главным тренером именно Семака. И, как видите, оказался прав.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1115453/petrzhela-vlastimil-zenit
Wolf77785
Сегодня 17:00
Уже давно, только в этом году побороли кабиинеты!!
Ответ Караул! Игнор
Да здравствуют, наконец-то, победившие кабинеты!!!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1115453/petrzhela-vlastimil-zenit
Wolf77785
Сегодня 17:00
Уже давно, только в этом году побороли кабиинеты!!
Ответ Караул! Игнор
Да здравствуют, наконец-то, победившие кабинеты!!!
Который загоняет в игнор всех
На чьи слова не может ответить
Напомни как зенит в 90е гонял Спартак
Напомни кто знал о зените до начала 2000ных
Напомни сколько раз вы обыграли Ливер в ЛЧ
Не сможешь напомнить значит все твои слова БРЕХНЯ
Который загоняет в игнор всех
На чьи слова не может ответить
Напомни как зенит в 90е гонял Спартак
Напомни кто знал о зените до начала 2000ных
Напомни сколько раз вы обыграли Ливер в ЛЧ
Не сможешь напомнить значит все твои слова БРЕХНЯ
и Саркис Овсепян- самый лучший из армян ) И сам Власта-позитив )
и Саркис Овсепян- самый лучший из армян ) И сам Власта-позитив )
Но кроме Крижанаца, Мареша, Вьештицы, еще были и Горшков, и Радимов, и Малафеев, и Анюков, и молодые Кержаков с Аршавиным...
Но кроме Крижанаца, Мареша, Вьештицы, еще были и Горшков, и Радимов, и Малафеев, и Анюков, и молодые Кержаков с Аршавиным...
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Р
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