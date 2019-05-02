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Петржела: «„Зенит“ — лучшая команда в российском чемпионате»

вчера, 13:16

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал о выступлениях петербургской команды в нынешнем сезоне в РПЛ.

В Чехии мало показывают российский чемпионат, поэтому мне сложно давать развернутый анализ. Я видел всего несколько игр «Зенита», в том числе неудачный матч в Праге со «Славией». Мне кажется, «Зенит» просто сильнее, возможно, не пошли дела у конкурентов. Но так или иначе факт остаётся фактом: «Зенит» — лучшая команда в российском чемпионате. 

Хорошо помню Сергея Семака как игрока – он много раз играл против нас. Отличный футболист! Но лично не знакомы, хотя слышал о нём очень много хорошего. Хотел бы поздравить его с завоеванием золотых медалей. В успехе «Зенита» его огромная заслуга. Я, кстати, сразу сказал, что «Зенит» сделал правильный выбор, назначив главным тренером именно Семака. И, как видите, оказался прав.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45 ответил mugik1973
   16 / 954
сегодня в 11:34
Есть такая пословица: Один раз в жизни и палка стреляет. Выиграйте еще раз тогда можно говорить что вы крутые. А пока не вякайте.
Палка Это ЦСКА? Мы как минимум уже дважды! Суперкубок УЕФА вы забыли!
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Гавроша
   57 / 954
сегодня в 09:00
Где сам петержела?
Чешский Злин Петржела бросил тренировать еще в 2018-м. Так что, по-видимому, он в творческом поиске...
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
сегодня в 01:04
Где сам петержела?
n272nm
n272nm ответил mugik1973
   150 / 954
сегодня в 00:16
Есть такая пословица: Один раз в жизни и палка стреляет. Выиграйте еще раз тогда можно говорить что вы крутые. А пока не вякайте.
Тебя забыли спросить, что нам делать. И, кстати, мы выиграли. если ты забыл про суперкубок УЕФА.
mugik1973
mugik1973 ответил n272nm
сегодня в 00:03
Есть такая пословица: Один раз в жизни и палка стреляет. Выиграйте еще раз тогда можно говорить что вы крутые. А пока не вякайте.
mugik1973
mugik1973 ответил n272nm
сегодня в 00:02
Есть такая пословица: Один раз в жизни и палка стреляет. Выиграйте еще раз тогда можно говорить что вы крутые. А пока не вякайте.
фанат джигурды
фанат джигурды
   283 / 954
вчера в 22:40
Петржела: «„Зенит“ — лучшая команда в российском чемпионате»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1115453/petrzhela-vlastimil-zenit



Wolf77785
Сегодня 17:00
Уже давно, только в этом году побороли кабиинеты!!
Ответ Караул! Игнор

Да здравствуют, наконец-то, победившие кабинеты!!!
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил МКС
   183 / 954
вчера в 21:52
Однако если посмотреть в турнирку Это единственная команда в РПЛ Которая ни разу не легла под ваш клуб
Можете считать сезон успешным. Для Спартака не проиграть Зениту-уже радость.
Petergoff
Petergoff
   470 / 954
вчера в 21:29
Ещё никто золото не взял. Давай чуть позже, будем поздравлять чемпиона.
Sergey Z
Sergey Z
   137 / 954
вчера в 20:58
Не факт!!!
saha100
saha100
   133 / 954
вчера в 20:51
Хаген главная легенда Зенита
n272nm
n272nm ответил Озеров
   150 / 954
вчера в 19:57
Специально для Колясика Который загоняет в игнор всех На чьи слова не может ответить Напомни как зенит в 90е гонял Спартак Напомни кто знал о зените до начала 2000ных Напомни сколько раз вы обыграли Ливер в ЛЧ Не сможешь напомнить значит все твои слова БРЕХНЯ
Это все - детский лепет. Перечисли еврокубки, которые выиграл Спартак. Вот когда вы выиграете хоть один еврокубок, тогда и будешь рот открывать, а пока вы мелко плаваете, задница видна. Можно сколько угодно раз рассказывать олимпийскому чемпиону, что ты его обыгрывал во дворе десятки раз, но он - олимпийский чемпион, а ты - никто.
Doping87
Doping87 ответил PATRIOT1965
   88 / 954
вчера в 19:46
Точно! Проверь.
Завтра
Завтра ответил Димoн
   407 / 954
вчера в 19:42
такая интересная тема) и нет ни одной хрюшки) неужели на карантине))))
Ну должно же и в "свиньях" быть что-то человеческое.
Озеров
Озеров
   91 / 954
вчера в 19:29
Специально для Колясика

Который загоняет в игнор всех

На чьи слова не может ответить

Напомни как зенит в 90е гонял Спартак

Напомни кто знал о зените до начала 2000ных

Напомни сколько раз вы обыграли Ливер в ЛЧ

Не сможешь напомнить значит все твои слова БРЕХНЯ
Димoн
Димoн
   32 / 954
вчера в 19:17
такая интересная тема) и нет ни одной хрюшки) неужели на карантине))))
vovan32
vovan32
   677 / 954
вчера в 19:11
Зенит лучшая команда Росии...и это прискорбно,что у нас лучшая команда такая слабая...Что говорить о других.
minai
minai
   328 / 954
вчера в 19:04
При безлимитном бюджете вторым быть просто стыдно.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   72 / 954
вчера в 18:58
Петржела, и палка раз в четыре года стреляет!
Nikola45
Nikola45 ответил particular
   16 / 954
вчера в 18:51
Пан Петержела редко смотрит и, особо, не вникает, а делает выводы, основанные только на личных ощущениях и предпочтениях..:)) Да и из вежливости..:)) Это питерцы с Азмуном ожили... А так, были далеки от идеалов и совершенства..:))
Отними у вас нападающего вы на 16 месте будете!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Leningrad 84
   15 / 954
вчера в 18:51
Согласен, это была веселая команда! Но кроме Крижанаца, Мареша, Вьештицы, еще были и Горшков, и Радимов, и Малафеев, и Анюков, и молодые Кержаков с Аршавиным...
Да, и кайфовая команда....и Спивак...и Попович ( светлая память),
и Саркис Овсепян- самый лучший из армян ) И сам Власта-позитив )
kingoffam
kingoffam ответил d_fincher
   353 / 954
вчера в 18:43
По бессмысленным тратам Зенит намбер уан за последние 15 лет.
Это ты думаешь,что они бессмысленные.
d_fincher
d_fincher
   169 / 954
вчера в 18:37
По бессмысленным тратам Зенит намбер уан за последние 15 лет.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил ermak6848
   57 / 954
вчера в 18:29
Видимо хочет заменить Богдановича...
Ему уже поздно...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
вчера в 18:29
Кто бы сомневался...
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил NAZAR 007
   57 / 954
вчера в 18:18
Ну вы же согласитесь, что несмотря на все происки злопыхателей, самый народный Зенит был во время Власты, когда были "Сменщики" и Чонтофальски, Ширлы, Гораки и Гартиги...этакий синтез наших и НЕ.. причем без убойных капиталовложений и ведь давали эффект, я помню эту команду хорошо....В кайф было за ней наблюдать....
Согласен, это была веселая команда!
Но кроме Крижанаца, Мареша, Вьештицы, еще были и Горшков, и Радимов, и Малафеев, и Анюков, и молодые Кержаков с Аршавиным...
ermak6848
ermak6848
   198 / 954
вчера в 17:59
Видимо хочет заменить Богдановича...
CapitanFlint
CapitanFlint
вчера в 17:57
Да!
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
вчера в 17:57
Не буду много говорить! Коротко - Б
Р
Е
Х
Н
Я
! ! !
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   207 / 954
вчера в 17:45
позорники, проиграли по всем статьям в лиге Европы, еще хватает наглости себя нахваливать в СМИ
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