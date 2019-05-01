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Быстров: «„Ливерпуль“ привык к сложностям»

01 мая 2019, 22:04
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров рассуждает о матче 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».

Конечно, нам бы хотелось увидеть феерию на поле и много голов, но тренеры выбирали тактику на матч, исходя из состояния команды в недельном цикле. Тем более, «Барселона» стала чемпионом страны, так что игроки, скорее всего, опустошены эмоционально. «Ливерпуль» же в этот момент изо всех сил бьется за золото в АПЛ.

В этом матче результат будет решать атака команд. У «Барселоны» есть Месси, а «Ливерпуль» привык к сложностям, у них есть Мане и Салах, так что наверняка Клопп заставит каталонцев делать то, что они делать не любят — обороняться.

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