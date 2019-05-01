Эльвин Керимов: «Смолов смог бы стать звездой в „Фортуне“»

Российский комментатор Эльвин Керимов считает, что форвард московского «Локомотива» Федор Смолов смог бы заиграть в немецкой «Фортуне», куда его отправляли слухи.

«Фортуна», если посмотреть на ее состав, не имеет серьезных звезд. Может там-то Смолов и будет звездой. Там нет игроков с бэкграундом как у Хеведеса, Фарфана, Крыховяка, Фернандеша. Вообще по ходу первой части сезона казалось, что «Фортуна» вылетит. Но потом они очень здорово прибавили.

Может быть, Смолов плюнет на все и скажет: «Не уехал в Англию? Уеду в Германию!». Если он, опять же, считает такой вариант для себя приемлемым.

Но с другой стороны, тогда можно забыть про Лигу чемпионов. И про Лигу Европы тоже. А в одном из этих турниров будет точно играть в следующем сезоне «Локомотив».