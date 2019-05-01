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Семак: «„Зенит“ еще ничего не решил, ничего не добился. Нужно работать»

01 мая 2019, 20:04
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 16:30 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 27-го тура РПЛ с «Ахматом» поделился мыслями о концовке сезона.

Думаю, нужно где-то наполнить эмоциональную составляющую, учитывая, сколько их было потрачено. С функциональной точки зрения нужно отойти от трех матчей. Все они были сложные, напряженные, затрачено колоссальное количество сил и эмоций. Нужно прийти в себя и в обычном режиме готовиться к следующей игре. Мы еще ничего не решили, ничего не добились. Нужно работать и готовиться.

«Ахмат» - опытная, организованная команда, которая умеет и знает как играть в футбол. Достаточно надежно проводит и домашние матчи, и выездные. Не позволяет соперникам создавать много моментов у своих ворот, достаточно активно действует в атаке. И на флангах, и в центре поля есть индивидуально сильные футболисты с хорошо поставленным ударом. Опасные стандарты. Сбалансированная команда. Нас ждет очень сложный матч, должны к нему готовиться на сто процентов и подойти к игре в хорошем состоянии, чтобы победить.

Команда выбирает тактику, исходя из своих задач и своего состава. Конечно, сложнее играть, когда команда, обладающая опытными футболистами, действует с большим количеством и качеством в обороне. Вскрывать такую линию защиты всегда сложнее. Перед нами стоит задача победить. Должны и забить, и не пропустить, действовать сбалансированно. Нельзя сказать, что «Ахмат» — такая уж и обороняющаяся команда. Они хорошо играют как в защите, так и в нападении, стараются проводить быстрые атаки, активно играть на флангах. У обеих команд есть набор мыслей насчет того, как играть. Посмотрим, как всё будет в матче.

Команды рассудит Алексей Матюнин

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   180 / 954
01 мая в 23:44
Ничья Грозный не устроит.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   180 / 954
01 мая в 23:42
Только победа!!!!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   72 / 954
01 мая в 23:11
Верно говорит Семак.Чемпионат ещё не закончен. Рано расслабляться.
drug01
drug01
   120 / 954
01 мая в 22:59
Все будет хорошо.. Так сказал судья....
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Морозовский
   8 / 954
01 мая в 22:09
"Краснодар", "Локомотив", "ЦСКА" и "Спартак" - виновники чемпионства "Зенита"!
Даже сборная из этих клубов ничего бы не показала против сегодняшнего Зенита...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
01 мая в 22:01
За сутки с момента сообщения об интересе "Фортуны" Смолов уже почти полностью немецкий выучил....)))
Всем смс-ки послал - "ауфитерзейн"

А тут такой облом...
МКС
МКС
   142 / 954
01 мая в 22:01
    За адекватность
    За адекватность ответил Jeck Denielse
       68 / 954
    01 мая в 21:53
    Вы о чем? Про "а потом" помню, прекрасный жребий и 2 поражения от "Бенфики". Наши клубы не в состоянии в ЛЕ показать "а потом", (хотя бы до 1/2), я бы лично хоть этого хотел, но стабильно. А в ЛЧ выход из группы (по нынешним временам) будет уже событием для любого клуба РФПЛ, а 1/4 сродни успеху нашей сборной на ЧМ. ИМХО.
    Морозовский
    Морозовский
       5 / 954
    01 мая в 21:53
    "Краснодар", "Локомотив", "ЦСКА" и "Спартак" - виновники чемпионства "Зенита"!
    Константин Белых
    Константин Белых ответил Jeck Denielse
       310 / 954
    01 мая в 21:47
    Вот когда треснете Боруссию Дортмунд или Интер Милан тогда вес обретете у нас в РПЛ нереальный!!Удачи.. Гланое коней в ЛЧ не пустите..
    LOpp
    LOpp
       24 / 954
    01 мая в 21:23
    Дюков всё решит, всего добьется и по работает.
    За адекватность
    За адекватность ответил Palex
       68 / 954
    01 мая в 21:22
    Вечер добрый. Борьба до последнего тура это конечно здорово,хорошо,когда сохраняется интрига,но мне,как болельщику Зенита,хочется,что бы скорее команда оформила чемпионство.
    Я Вас понимаю. Все, как говорится,в ногах и наверное головах футболистов и тренера клуба за который Вы болеете. Я и написал к тому что чемпион понятен, де-факто, а де-юре, не знаю как нужно постараться, чтобы не оформить это де-юре.
    Константин Белых
    Константин Белых ответил Jeck Denielse
       310 / 954
    01 мая в 21:19
    Спасибо за лестные слова.... А позвольте спросить Данила Яковлевич - почему вы приняли слова "всем стыдно за другую команду" именно на свой счёт..??? ))) Это так очевидно ??
    Да и мне стыдно сейчас за Спартак-еще как! Если в 94-98 гг вы смотрели Лигу Чемпионов вы бы поняли мои чувства!! Мне почти 40 и я помню как вся страна смотрела матчи Спартака в ЛЧ как отдушину.. А я не буду кидатся общими глупостями мол стыдно за Зенит или за Цска и л за еще кого то.. Усиляйтесь и рвите группу в отличие от коней каждый год!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Константин Белых
       8 / 954
    01 мая в 21:11
    Искренне скажу уважаемый Яков Данилович- Удачи в лиге чемпионов.. Это мы тут между собой можем сколько угодно хорохорится.. Но когда вы столкнетесь лицом к лицу с Баварией или Реалом или Ювентусом-тут вы и покажете что стоит Российский Чемпион(без сарказма). А в Следующем сезоне будем биться насмерть!
    Спасибо за лестные слова....
    А позвольте спросить Данила Яковлевич - почему вы приняли слова "всем стыдно за другую команду" именно на свой счёт..??? )))
    Это так очевидно ??
    серый1925
    серый1925
       292 / 954
    01 мая в 21:05
    всё по делу
    Palex
    Palex ответил За адекватность
       49 / 954
    01 мая в 21:02
    Вечер добрый. Борьба до последнего тура это конечно здорово,хорошо,когда сохраняется интрига,но мне,как болельщику Зенита,хочется,что бы скорее команда оформила чемпионство.
    За адекватность
    За адекватность ответил Palex
       68 / 954
    01 мая в 20:58
    Не хотелось бы,откладывать до последнего тура.
    Приветствую. С праздником. Лично я за борьбу до последнего тура. Чтобы 30-й тур на Матч ТВ в одно время в режиме онлайн трансляции со всех стадионов (как в прошлом году) вещал нам болельщикам кто чемпион, кто в ЕК, кто вылетает, а кто в переходные матчи, и до последних минут шла борьба. Хочется интриги. ИМХО.
    Константин Белых
    Константин Белых ответил Jeck Denielse
       310 / 954
    01 мая в 20:54
    Смешно ?? - нет.. Умно ?? - нет.. Просто желание выделиться ?? - Да. Ибо всем сейчас за другую команду стыдно...
    Искренне скажу уважаемый Яков Данилович- Удачи в лиге чемпионов.. Это мы тут между собой можем сколько угодно хорохорится.. Но когда вы столкнетесь лицом к лицу с Баварией или Реалом или Ювентусом-тут вы и покажете что стоит Российский Чемпион(без сарказма). А в Следующем сезоне будем биться насмерть!
    ДАША Д
    ДАША Д
       114 / 954
    01 мая в 20:49
    Ещё разок надо выиграть.
    Брулин
    Брулин
       29 / 954
    01 мая в 20:47
    Между прочим в этом году Ахмат на выезде лучше, чем дома играет) А ещё Ахмат должен был бороться за ЛЕ, но его слили Лапочкин в матче со Спартаком...
    Palex
    Palex ответил За адекватность
       49 / 954
    01 мая в 20:42
    Не хотелось бы,откладывать до последнего тура.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил FILL3286
       8 / 954
    01 мая в 20:25
    Стыдно за лазурных опять((((
    Смешно ?? - нет..
    Умно ?? - нет..

    Просто желание выделиться ?? - Да.
    Ибо всем сейчас за другую команду стыдно...
    За адекватность
    За адекватность
       68 / 954
    01 мая в 20:23
    Ну с учетом того, что крайняя игра дома с "Енисеем", и отрывом в 8 очков перед "Локо" за 4 тура до окончания сезона, то и ничья с "Ахматом" устроит.
    mihaluch
    mihaluch
       63 / 954
    01 мая в 20:14
    Осталось пдойти к матчу со всей ответственностью и случайно не проиграть.
    FILL3286
    FILL3286
       31 / 954
    01 мая в 20:07
    Стыдно за лазурных опять((((
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