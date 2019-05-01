Смольников: «Думаю остаться в Петербурге по окончании игровой карьеры»

Защитник «Зенита» Игорь Смольников сообщил, что хочет остаться в Санкт-Петербурге после завершения игровой карьеры.

Какие-то радостные моменты были везде, но я привык к «Зениту» и Петербургу. Здесь я дома и действительно счастлив. Думаю остаться в Петербурге и по окончании игровой карьеры. Здесь всё устраивает и меня, и мою семью.

Мои дети уже настоящие петербуржцы. Младший здесь родился. Старший, хоть и родился в Краснодаре, здесь вырос. Для них в Петербурге всё родное.