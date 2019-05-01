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Смольников: «Думаю остаться в Петербурге по окончании игровой карьеры»

01 мая 2019, 20:10

Защитник «Зенита» Игорь Смольников сообщил, что хочет остаться в Санкт-Петербурге после завершения игровой карьеры.

Какие-то радостные моменты были везде, но я привык к «Зениту» и Петербургу. Здесь я дома и действительно счастлив. Думаю остаться в Петербурге и по окончании игровой карьеры. Здесь всё устраивает и меня, и мою семью.

Мои дети уже настоящие петербуржцы. Младший здесь родился. Старший, хоть и родился в Краснодаре, здесь вырос. Для них в Петербурге всё родное.

Ранее защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел поделился воспоминаниями о Санкт-Петербурге.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   23 / 954
01 мая в 21:50
Странное решение.
А почему не родной Каменск-Уральский ?
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
01 мая в 21:42
Игорь молодцом ,хорошую карьеру провел в Ленинграде
Шуnя771
Шуnя771 ответил Palex
   34 / 954
01 мая в 21:20
А коренные жители, должны быть против?
Почему против?

Нет конечно, мне бросилось в глаза слово "настоящие" ...
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
01 мая в 21:19
ЗВЕЗДА! Надо ему памятник замостырить на каком-нибудь мосту!
Palex
Palex ответил Шуnя771
   49 / 954
01 мая в 20:52
А коренные жители, должны быть против?
Wolf77785
Wolf77785
   42 / 954
01 мая в 20:51
Лучший город и лучший клуб страны! Логичное решение!
ДСА
ДСА
   131 / 954
01 мая в 20:50
Бабло есть - можно.
Palex
Palex ответил Телогрейка
   49 / 954
01 мая в 20:43
И как же можно оторвать ломом?
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
01 мая в 20:42
Выразил свое мнение...
А альтернативное, коренных жителей Северной пальмиры?)
Телогрейка
Телогрейка
   662 / 954
01 мая в 20:34
Знатная кормушка, присосался не оторвешь и ломом...
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