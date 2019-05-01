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Шейдаев: «„Зенит“ - родная команда, но оглядываться назад не имеет смысла»

01 мая 2019, 20:54

Воспитанник «Зенита», нападающий «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев поделился впечатлениями от выступления петербургской команды.

«Зенит» - хорошая команда, которая, на мой взгляд, заслуженно лидирует в чемпионате России. Самый содержательный футбол сейчас показывают «Зенит» и «Краснодар». Будет ли справедливо, если «Зенит» выиграет золотые медали? Я думаю, да.

Задумывался ли о том, что мог бы продолжать играть в структуре «Зенита»? Нет. Санкт-Петербург — мой родной город, а «Зенит» — родная команда, но оглядываться назад не имеет смысла.

Вот честное слово, о дальнейших планах не думаю, поскольку все мы сконцентрированы исключительно на концовке сезона. Закончится чемпионат — тогда и будем решать.

В воскресенье «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 4:2.

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Sem25
   293 / 954
вчера в 10:21
Приятель, ты подменяешь понятия. А именно, Лунев, Дзюба, Кокорин...подготовлены для газпромовского проекта Московским футболом.
То что в проектах Москвы подготавливают футболистов больше, чем в СПб, не делает их более уважаемыми
Да и фамилии ты подобрал не самые лучшие
дзюба - свинья. И в жизни он остался тарасовской свинятиной (ну не выгнать душок тарасовских из него)
кококо - уголовник и мажор.Кстати закормили то его как раз в динамо.

Лунев? Ну тут особо много не скажешь
Как это его подготовили? За Педо он сыграл 9 матчей и пропустил 13 мячей, за сатурн сыграл 4 матча и столько же пропустил
Подготовила к Питеру его Уфа Сергея Богдановича Семака
nikoladolgov
nikoladolgov
   266 / 954
вчера в 05:13
Давай - давай , твоя дорога в Пахтакор.
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
01 мая в 21:32
Понял, что "Зенит" это лавка или аренда.
Sem25
Sem25 ответил Wolf77785
   313 / 954
01 мая в 21:30
к Зениту все относятся с уважением, не то к московским проектам!
Приятель, ты подменяешь понятия. А именно, Лунев, Дзюба, Кокорин...подготовлены для газпромовского проекта Московским футболом.
LOpp
LOpp
   24 / 954
01 мая в 21:25
Умерла, так умерла... Может в Крыльях удаться завоевать трофеи.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
01 мая в 21:22
Хороший игрок...
Удачи......особенно в следующем гостевом матче....
Wolf77785
Wolf77785
   42 / 954
01 мая в 21:17
к Зениту все относятся с уважением, не то к московским проектам!
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
01 мая в 21:11
Зачет. Понимает, что в основу пробиться трудно.
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