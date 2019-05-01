Воспитанник «Зенита», нападающий «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев поделился впечатлениями от выступления петербургской команды.
«Зенит» - хорошая команда, которая, на мой взгляд, заслуженно лидирует в чемпионате России. Самый содержательный футбол сейчас показывают «Зенит» и «Краснодар». Будет ли справедливо, если «Зенит» выиграет золотые медали? Я думаю, да.
Задумывался ли о том, что мог бы продолжать играть в структуре «Зенита»? Нет. Санкт-Петербург — мой родной город, а «Зенит» — родная команда, но оглядываться назад не имеет смысла.
Вот честное слово, о дальнейших планах не думаю, поскольку все мы сконцентрированы исключительно на концовке сезона. Закончится чемпионат — тогда и будем решать.
В воскресенье «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 4:2.
Да и фамилии ты подобрал не самые лучшие
дзюба - свинья. И в жизни он остался тарасовской свинятиной (ну не выгнать душок тарасовских из него)
кококо - уголовник и мажор.Кстати закормили то его как раз в динамо.
Лунев? Ну тут особо много не скажешь
Как это его подготовили? За Педо он сыграл 9 матчей и пропустил 13 мячей, за сатурн сыграл 4 матча и столько же пропустил
Подготовила к Питеру его Уфа Сергея Богдановича Семака
Да и фамилии ты подобрал не самые лучшие
дзюба - свинья. И в жизни он остался тарасовской свинятиной (ну не выгнать душок тарасовских из него)
кококо - уголовник и мажор.Кстати закормили то его как раз в динамо.
Лунев? Ну тут особо много не скажешь
Как это его подготовили? За Педо он сыграл 9 матчей и пропустил 13 мячей, за сатурн сыграл 4 матча и столько же пропустил
Подготовила к Питеру его Уфа Сергея Богдановича Семака
Удачи......особенно в следующем гостевом матче....
Удачи......особенно в следующем гостевом матче....