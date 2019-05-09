Кикнадзе: «Не будем искусственно увеличивать число воспитанников в „Локо“»

сегодня, 19:03

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова​, который заявил, что российским клубам надо растить своих воспитанников, а не покупать иностранцев.

«Локомотив» один из лидеров в стране, абсолютно точно, по количеству собственных игроков, которые выходят в основном составе. Конечно, мы бы хотели, чтобы количество наших футболистов, задействованных в основном составе, росло год от года. Для этой цели мы поддерживаем и развиваем академию, занимаемся поисками молодых талантов по всей стране, привлекаем к работе лучших тренеров и лучшие методики. Вместе с тем, считаем, что спортсменам дорога должна открываться в профессиональном футболе в соответствии с их качествами. Поэтому в основной состав они должны попадать тогда, когда готовы конкурировать за место в составе и доказывать игрой свое право на то, чтобы появляться в красно-зеленой форме на поле.

Реально ли, чтобы 11 собственных воспитанников вышли на поле?

Это большой вопрос. Многие клубы это пробовали, не только российские. В том числе и «Барселона», когда Ла-Масия (академия «Барселоны» – прим.) была в самом расцвете, ставила перед собой задачу одиннадцати воспитанников, но у нее это не получилось. И этот опыт мы тоже должны учитывать. Наша задача постоянно увеличивать количество собственных воспитанников в команде. Но я не думаю, что пойдем на то, чтобы делать это искусственно.

В регионах есть условия, чтобы давать больше своих воспитанников?