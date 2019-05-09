Признали виновными. 8 «смертных грехов» российских футболистов

вчера, 15:00

Жуткий сезон в российском футболе, если взглянуть за пределы поля. Вердикт оглашен – «Соккер.ру» подбивает итоги.

В восточной традиции грехи прозваны «смертными», а не «коренными», как в западной, но тут, скорее, о смерти духа речь, а не о вердикте. Как ни назови - пороки до добра доводят редко.

«Не суди, да не судимым будешь» – мудрая фраза, но не стоит путать осуждение без причины или с корыстной целью и констатацию фактов. Констатируем – за год российские футболисты и тренеры «отличились» на десять лет вперед.

Чревоугодие

«Обжорство» в широком смысле традиционно для российского футбола. Дома – «богатые», автомобили – роскошные, привет братьям Миранчукам. Но за чревоугодие опалены народным гневом другие. Чеки Мамаева и Кокорина не на 2.5 млн рублей, а на 400 тысяч, что тоже много для вечеринки с друзьями. Спортсмен может праздновать без виски за 108 тысяч рублей.

Курят и пьют многие легенды футбола, но меру знают! А российские футболисты не понимают, какой счастливый билет вытащили в стране с очень бедным населением. Выброшенными на ветер деньгами – а в истории из Монте-Карло фигурировала сумма в 250 тысяч евро, могли помочь тем, кто нуждается. Та история ничему не научила, хотя с 18 миллионов упали до 400 тысяч – прогресс.

Пожелание на будущее. Призывать тратить с умом бесполезно? Да, российские футболисты занимаются благотворительностью, тот же Кокорин после Монте-Карло. Но пусть их с Павлом пример научит. Хочется пропить 400 тысяч? Погуляйте на 200 без приключений, а половину потратьте с умом. Лимит ведь не вечен.

Блуд

Скучный пункт, но идем по всем грехам. Вслед за Тарасовым будущие бывшие жены обвинили в изменах Глушакова и Новосельцева (у второго жена на сносях). Ни один из фигурантов не заявлял, что его оговорили. Дениса поймали с «подругой детства» в бане в 2018, а слухи о привычках капитана «Спартака» бродили давно. Сам жену обвинял в изменах, она его – в побоях и угрозах.

А ведь никто не мешает развестись и быть богатым холостяком, заведя гарем, как у Роналдиньо. Но не всем российским звездам хватает мозгов для уважения к тем, с кем делили постель и делали новых людей. Например, бывшая девушка Уткина стала женой Игнашевича, но право на приватность сохранили. Как пример личной истории, к этому греху отношения не имеющей.

Пожелание на будущее. Чтобы «Бентли» при разводах пилили тихо, не отвлекали болельщиков. Глушаков, получается, за дело от фанатов получает? Если не объяснил дочери мотивы, а запретил ей выезд на отдых с матерью – и ребенок узнал об этом в аэропорту, то Денис хуже, чем о нем думают.

Алчность

Список длинный! Не можем подтвердить или опровергнуть, но у Василия Уткина и Станислава Черчесова противоположный взгляд на вопрос работы тренера сборной России агентом через посредника. Если журналист, которому брызнули в лицо из первого баллончика – так обычно делают с теми, кто раскрыл правду, угадал, то алчность влияет на героя ЧМ -18.

Также в списке все, кто торчит в РПЛ из-за окладов, а мог бы рубиться в сложных лигах за место под солнцем. И легионеры тоже не чужды грехам человеческим! Маркизио – классический пример, как известный футболист приезжает в не такую сильную лигу, какая ему привычна, и доит, и доит новый клуб, не помогая на поле. Знал о своих хронических болячках, но миллионы взял! Ну, а отдельно можно выделить молодежь «Краснодара» - быстро забыли, кто их кормил, поил и учил. Хотя кое-кто уже одумался.

Пожелание на будущее. Если Черчесов хочет управлять миллионами – у «Спартака» место под своего Ван дер Сара с Овермарсом освободилось. А молодым игрокам стоит пожелать сначала играть, как миллионеры, а потом требовать.

Гнев

1 год и 6 месяцев, 1 год и 5 месяцев. Как бы ни вели себя водитель ведущей и чиновники, у Мамаева и Кокорина были другие методы решения конфликтных ситуаций. Например, впутываться в них на трезвую голову – часто помогает. А теперь судья постановил уничтожить стул, хотя лучше бы уничтожить практику рассмотрения простых дел месяцами. Понятно, что футболистов стоило наказать, но можно было сделать это быстро и эффективно.

Но не настолько быстро, как гневного Гулиева. «Смертный грех» Аяза заключается в том, что его ярость была необъяснимой. Едва не сбил человека на пешеходном переходе, а потом догнал и ударил. Затем вернулся в автомобиль – хорошо, если не за кастетом, ведь на видео не видно, и избил американского переводчика повторно. Судя по реакции «Спартака» - уже на дне, судя по отказу потерпевшего – яростью поделилась группа поддержки игрока.

Пожелание на будущее. А давайте футболисты будут обходить стороной ситуации, после которых можно присесть в тюрьму. Гулиев легко отделался, но и Кокорина и Мамаева маринуют не во имя правосудия, а скорее «по понятиям». Гладиаторам нельзя бить сенаторов. Все банально и грустно.

Печаль

Также грех называется «тоска» или «скорбь». У кого сезон скорби за былым? Однозначный ответ – у «Спартака». Ведь «Зенит» вернулся к радости. «Локомотив» и «Краснодар» мечтают о ЛЧ . ЦСКА рано печалиться, война – дело молодых. «Арсенал», «Оренбург» или «Ростов» не похожи на скорбящих. «Енисей» держится, ведь догадывались, как будет. А отдельно за отсутствие печали в клинической форме надо похвалить «Анжи» и лично главного тренера Магомеда Адиева. Сражается, как мужчина.

Так что печаль скорбная на совести именно «Спартака». Скорбно расстались с Каррерой, вместо фото памятник архитектуры поставили – стадион. Печальный Федун хотел Кубок России и полуфинал ЛЕ , его брат позвал тоскливого Кононова. Жалкое зрелище оставляет форма тех, кто завоевывал чемпионство. Тоскует Измайлов – потерял работу. Родионов печальный всегда. Тот случай, когда убийцы скорбят по общей жертве? «Спартак» тосклив, как выражение лица Луиса Адриано после выпитого пива.

Пожелание на будущее. Ставить атакующий футбол не на словах. И попробовать назначать не знакомых или случайных людей, а профессионалов. У «Спартака» есть шанс не быть печальным – от 8 до 9 миллиардов рублей таких шансов каждый год. Нужно исправиться, ведь тоскливый «Спартак» будет с пустыми трибунами!

Уныние

Уныние связывает тех, кто играет никак, но также этот грех в РПЛ сопряжен с нарушениями за рулем. Смолов зря послушал Дзюбу. Был неуверен в серии и попробовал попасть по центру. «Паненка» стала жутко популярной в последнее время, но прием для уверенных в своих силах. А потом главный бомбардир РПЛ развалился морально. Всё, что мы видим в исполнении Федора Михайловича с секунды, когда Субашич разгадал его удар – уныние.

Коллеги по сборной поступили со Смоловым достойно, промахнуться может любой. Но поведение на дороге и побег с места ДТП , а также игра за новый клуб продолжают унылую серию. Смолов храбрится, но стал унылым на поле. Кроме того, примеры уныния показали Тигиев и Башкиров – заскучали в Самаре, попались полицейским. И Аленичев унывает, что не тренер «Спартака» - то сядет за руль подшофе, то уныло заявит, что соперникам победы нужнее.

Пожелание на будущее. А давайте Федор уедет в середняк топ-5 и покажет себя во всей красе на поле. Пусть уныние не будет грехом российских футболистов, ведь Смолов не один такой – сбавивших всегда хватает. Унылый сезон у Набиуллина, Ташаева – молодых, но и у Игоря Денисова – опытного.

Тщеславие

Кто любит прекрасно выглядеть в глазах окружающих? Фурсенко тщеславный, о финале ЛЧ говорил, поэтому чемпионом России стал Семак, а не тот, кто был не в восторге от назначения Сергея Богдановича. Дзюба в меру тщеславный – с детьми и фанатами ведет себя по-человечески, и объективно много пашет на поле. Простой в доску Ракицкий – чемпион России, простоватый Азмун – тоже, а Глушаков и Комбаров больше не чемпионы. И Гулиев не чемпион, ведь публично хочет выглядеть правильным, а поступки говорят о другом.

Хотя из «Спартака» многие хотели бы выглядеть лучше, чем есть на самом деле. А не тщеславного Массимо Карреру, который не привык в клубе к лести – на вечеринку для чемпионов не пригласили, из команды успешно убрали. Тщеславным также является Кононов. Зато ни его усилия, ни попытки футболистов кичиться положением, как видите, до добра не доводят. Понятно ведь, что Кокорин и Мамаев считали, что их звездный статус спасет от неприятностей и «наказывали» водителя и чиновников за «неуважение». Доигрались.

Пожелание на будущее. Не считать себя пупом земли – всем и каждому. Ведь у тщеславия много граней. Например, в какой-то мере тщеславным являются и Федун – не нравится, когда вещи называют своими именами, и Геркус, и многие в «Зените». На результаты больших клубов тщеславие влияет плохо.

Гордыня

У Черчесова есть гордыня, но влеты от Швеции и Бельгии ее подлечили. А вот Игорь Денисов остается собой. Не сел в тюрьму, когда избил человека – были времена, когда футболистов «отмазывали» так часто, что большинство историй не стали достоянием общественности. И это Денисов еще не главный кутила и любитель выпить в ночном клубе, а просто агрессивный. Но сейчас он и еще один чемпион России попали в другую категорию. Фернандеш и Денисов конфликтуют с «Локомотивом».

Впрочем, не единственные такие. Гордых в РПЛ много, но их гордыня трусоватая. Например, футболисты «Аякса» после морально убийственного поражения вчера пошли к журналистам, ведь те не для себя спрашивают мнение не всегда интересных собеседников, а для болельщиков со всего мира. А сколько раз российские футболисты трусливо убегали от вопросов после неудач? Десятки! Гордые, высоко себя несут, болельщиков стороной обходят. Многим в российском футболе надо вести себя скромнее. И от этого выиграют все.

Пожелание на будущее. Предостерегаем от гордыни всех российских футболистов. Но, к сожалению, случай Мамаева и Кокорина может не быть полезным остальным – Гулиев ведь знал о суде и повел себя, как повел. Зато теперь довольных ухмылок на лицах тех игроков, которые считали себя неприкасаемыми, станет чуть меньше.

Плохо, что от глупости родителей пострадают маленькие дети в семьях Новосельцева и Глушакова. Зато большая удача, что Смолов, Башкиров, Тигиев или Аленичев не стали убийцами, или себя не покалечили. Повезло им, что братья Кокорины с Мамаевым не сделали водителя ведущей инвалидом. Когда толпа бьет лежачего ногами – последствия могут быть трагичными и при легком ударе.

Игнатьев и Сулейманов не стали новыми Иванами Соловьевыми пока. Гулиев тоже не проломил череп американцу, хотя побил жестоко. И уважения ему как мужчине такое поведение не добавило. Зато последние события, скорее всего, помогут изменить лимит – станет проще убедить людей с правом принимать решения о «поддержке отечественного производителя», что нужна конкуренция, чтобы фигурки на аренах держали себя в руках.

Глупостей натворили столько, что теперь ни один болельщик не поверит в безгрешность и чистоту помыслов. Российские футболисты и тренеры алчные, гневные, унылые, тщеславные, гордые, любят роскошь и не откажутся от измен в разных формах. Не все, но некоторые такие, и кто после всего этого ада не включит голову – будем знать, что включать нечего.