Д. Билялетдинов: «Финал Лиги чемпионов будет скучным»

Бывший футболист «Эвертона» Динияр Билялетдинов поделился впечатлениями после победы «Тоттенхэма» над «Аяксом» в полуфинале Лиги чемпионов.

После счета 0:2 уже не верилось, что два дня подряд будут сумасшедшие камбэки. Я аж подпрыгнул на стуле. Если еще сегодня две английские команды выйдут в финал, то АПЛ — сильнейшая лига в мире. Но по теории вероятности не может быть такого. Посмотрим, может, действительно такое увидим.

Финал «Ливерпуль» — «Тоттенхэм», мне кажется, будет скучным. Соперники друг друга знают по чемпионату, на кону кубок Лиги чемпионов. Может, по пенальти «Ливерпуль» выиграет.