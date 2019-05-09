ГлавнаяНовости

Д. Билялетдинов: «Финал Лиги чемпионов будет скучным»

сегодня, 16:26
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)2 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Бывший футболист «Эвертона» Динияр Билялетдинов поделился впечатлениями после победы «Тоттенхэма» над «Аяксом» в полуфинале Лиги чемпионов.

После счета 0:2 уже не верилось, что два дня подряд будут сумасшедшие камбэки. Я аж подпрыгнул на стуле. Если еще сегодня две английские команды выйдут в финал, то АПЛ — сильнейшая лига в мире. Но по теории вероятности не может быть такого. Посмотрим, может, действительно такое увидим.

Финал «Ливерпуль» — «Тоттенхэм», мне кажется, будет скучным. Соперники друг друга знают по чемпионату, на кону кубок Лиги чемпионов. Может, по пенальти «Ливерпуль» выиграет.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кикнадзе сообщил, что Кокорин и Мамаев не нужны «Локомотиву»
Сегодня, 17:47 Комментарии11
Федотов: «Хочу, чтобы Сутормин продолжил играть за „Оренбург“»
Сегодня, 15:19 Комментарии4
Признали виновными. 8 «смертных грехов» российских футболистов
Сегодня, 15:00Станислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии16
Лахиялов - о Кокорине: «Таких случаев тысячи!»
Сегодня, 14:49 Комментарии16
Радимов: «День Победы - святой праздник»
Сегодня, 14:00 Комментарии1
Кафельников: «У Черданцева есть куклы voodoo каждого европейского клуба»
Сегодня, 13:41 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
   236 / 1087
сегодня в 17:57
Конечно Даня с тобой финал будет просто огненным.. Хоть бы молчал бездарь..
Бестрофейный
Бестрофейный
   149 / 1087
сегодня в 17:52
Билялетдинов по своей игре судит.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 1087
сегодня в 17:49
Откуда у Дани такая уверенность???
Думаю , заруба будет нешуточная!!!
starche
starche ответил drug01
   217 / 1087
сегодня в 17:43
Может наоборот!
Вряд ли................
13 RUS
13 RUS
   391 / 1087
сегодня в 17:42
Согласен.курам просто повезло ,что Аякс молодая команда забив 2 гола начала с ворот убегать и чудить.
starche
starche
   217 / 1087
сегодня в 17:39
Согласен - будет не интересно. Обычная игра АПЛ..................Жаль, что так получилось...............
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   70 / 1087
сегодня в 17:34
Кажется Тоттенхем выиграет,этот сезон сенсационный.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 1087
сегодня в 17:33
Корреспондент заснул от скуки, беря это интервью у Данияра....
Теперь он даже не корреспондент...а просто человек...которому и футбол не интересен...
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил sergey08
   228 / 1087
сегодня в 17:33
а это кто? что за эксперт?
ирисок объелся,теперь стул у него твёрдый,сходить не может,вот и прёт из орала.
sergey08
sergey08
   220 / 1087
сегодня в 17:32
а это кто? что за эксперт?
STVA 1
STVA 1
   45 / 1087
сегодня в 17:30
Без Билла будет скучный финал!!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   228 / 1087
сегодня в 17:27
зато полуфиналы получились сенсационные и этого вполне достаточно...
Почему то когда играл Атлетико что-то не скучным считалось? Ювентус тоже играет в скучный футбол, Реал вообще играет в не футбол, Барса - как карта ляжет. Аякс и Ливерпуль финал был бы наверное более зрелищным,хотя 1/4 МанСити и ТТХ был очень горячим.
Конечно на кону будет поставлено много,но уверен,что каждая из команд будет играть в свой футбол,ну или навяжет свою игру.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Шишанутый
   70 / 1087
сегодня в 17:09
Конечно скучно. Кому интересен этот английский междусобойчик двух без трофейников? Только Апльщики будут это смотреть.
Ты прав,был бы интересен финал для всех,если Ливерпуль играл бы с настоящими(не нынешными)Барселоной или Реалом.
Барса и Реал осбо76ись по вине этих двух тварей,поэтому всем кажется,как будто АПЛ стал сильнее,это не так.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Шишанутый
   38 / 1087
сегодня в 17:07
Вот если бы был финал Спартак-Рапид. Это был бы супер. А так скукота!
Шишанутый
Шишанутый
   9 / 1087
сегодня в 17:00
Конечно скучно. Кому интересен этот английский междусобойчик двух без трофейников? Только Апльщики будут это смотреть.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил ALBA BARCELONA 21
   111 / 1087
сегодня в 16:56
Ла Лига начала деградировать из за Переса и Бартомеу
и Промеса
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   70 / 1087
сегодня в 16:55
Ла Лига начала деградировать из за Переса и Бартомеу
Ruslik1982
Ruslik1982
   111 / 1087
сегодня в 16:55
я думаю получится веселый матч, 3-3 и решится все по пенальти
25процентный клоун
25процентный клоун ответил LOpp
   2 / 1087
сегодня в 16:55
и Батрудинов))
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 1087
сегодня в 16:54
согласен,скучным,но жестоким
зато осенью веселуха начнется,питерский табор пожалует в европу
LOpp
LOpp
   11 / 1087
сегодня в 16:50
Будет скучным, потому что в финале не будет играть звезда Динияр Билялетдинов.
EAGuar As
EAGuar As
   49 / 1087
сегодня в 16:49
Посмотрим .
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   494 / 1087
сегодня в 16:44
для тех болельщиков,чьи клубы вышли в финал-совсем не скучным
BagioR
BagioR
   475 / 1087
сегодня в 16:40
Мне тоже так кажется
Ruslik1982
Ruslik1982
   111 / 1087
сегодня в 16:40
нормальный человек, после того как все его прогнозы не сбылись, больше бы ничего комментировать не стал. а эти говорящие головы все что-то прогнозируют.
drug01
drug01
   151 / 1087
сегодня в 16:38
Может наоборот!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100