Д. Билялетдинов: «Финал Лиги чемпионов будет скучным»

Бывший футболист «Эвертона» Динияр Билялетдинов поделился впечатлениями после победы «Тоттенхэма» над «Аяксом» в полуфинале Лиги чемпионов.
После счета 0:2 уже не верилось, что два дня подряд будут сумасшедшие камбэки. Я аж подпрыгнул на стуле. Если еще сегодня две английские команды выйдут в финал, то АПЛ — сильнейшая лига в мире. Но по теории вероятности не может быть такого. Посмотрим, может, действительно такое увидим.
Финал «Ливерпуль» — «Тоттенхэм», мне кажется, будет скучным. Соперники друг друга знают по чемпионату, на кону кубок Лиги чемпионов. Может, по пенальти «Ливерпуль» выиграет.
Думаю , заруба будет нешуточная!!!
Думаю , заруба будет нешуточная!!!
Теперь он даже не корреспондент...а просто человек...которому и футбол не интересен...
Теперь он даже не корреспондент...а просто человек...которому и футбол не интересен...
Почему то когда играл Атлетико что-то не скучным считалось? Ювентус тоже играет в скучный футбол, Реал вообще играет в не футбол, Барса - как карта ляжет. Аякс и Ливерпуль финал был бы наверное более зрелищным,хотя 1/4 МанСити и ТТХ был очень горячим.
Конечно на кону будет поставлено много,но уверен,что каждая из команд будет играть в свой футбол,ну или навяжет свою игру.
Почему то когда играл Атлетико что-то не скучным считалось? Ювентус тоже играет в скучный футбол, Реал вообще играет в не футбол, Барса - как карта ляжет. Аякс и Ливерпуль финал был бы наверное более зрелищным,хотя 1/4 МанСити и ТТХ был очень горячим.
Конечно на кону будет поставлено много,но уверен,что каждая из команд будет играть в свой футбол,ну или навяжет свою игру.
Барса и Реал осбо76ись по вине этих двух тварей,поэтому всем кажется,как будто АПЛ стал сильнее,это не так.
Барса и Реал осбо76ись по вине этих двух тварей,поэтому всем кажется,как будто АПЛ стал сильнее,это не так.
зато осенью веселуха начнется,питерский табор пожалует в европу
зато осенью веселуха начнется,питерский табор пожалует в европу