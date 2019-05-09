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Канчельскис: «Не сказал бы, что английский чемпионат сейчас доминирует»

сегодня, 18:35
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль01.06.2019 в 22:00 Не начался

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от английского финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

Нужно понимать, что в Англии играют до конца, независимо от результата, это в крови. У «Барселоны» был недонастрой, видимо, испанцы подумали, что легко обыграют «Ливерпуль» без его лидеров, каталонцы вышли с шапкозакидательским настроением и получили. «Аяксу» же было сложно играть после победы в финале Кубка Нидерландов, где они отдали много эмоций. Во втором тайме игры с «Тоттенхэмом» голландцы сбавили обороты, хотя могли и выиграть, но соперник их просто «задушил».

Уверен, что в финале будет красивая игра, красивый футбол, будет очень интересная игра со встречными атаками, будет открытый футбол.

Не сказал бы, что английский чемпионат сейчас доминирует. Да, они впереди по рейтингу, но мы помним, что раньше и итальянские клубы доминировали, и испанские, и немецкие. В любом случае английская Премьер-Лига движется вперед, прогрессирует, там затрачены очень большие деньги. Естественно, для них большой скачок, большой шаг вперед.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   186 / 1088
сегодня в 19:28
В этом сезоне АПЛ затмил всех.
cska plus
cska plus
   37 / 1088
сегодня в 19:11
АПЛ самый сильный и интересный чемпионат.
RMUKMU
RMUKMU
   173 / 1088
сегодня в 18:59
Не Ливерпуль и Тоттенхэм доказательства мощи АПЛ, а Вулверхэмптон, Лестер, Эвертон, Уотфорд, Кристал Пэлас, Ньюкасл, Бёрнли и по-своему Фулхэм.
11-и метровый
11-и метровый
   167 / 1088
сегодня в 18:56
Чемпионат английский кое-кого не впечатляет, а позорится только свинарник.
волгoдoн
волгoдoн
сегодня в 18:50
заслужили эту случайность,к сожалению для других
Zenit_84
Zenit_84
   177 / 1088
сегодня в 18:48
Согласен
mihaluch
mihaluch
   87 / 1088
сегодня в 18:46
Мне приснился сон ужасный в финале ЛЧ "Зенит и "Спартак".
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   242 / 1088
сегодня в 18:42
Андрей прав, это случайность как было с дортмундом и мюнхенцами в финале, а затем они затухли, также будет с англичашками. Уверен в следующем году их ищи свищи =)
FILL3286
FILL3286
   165 / 1088
сегодня в 18:42
а стыдно за зенит
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 1088
сегодня в 18:39
Что-то невнятное сказал
Abris
Abris
   346 / 1088
сегодня в 18:37
Две команды в финале ЛЧ, очевидно, Канчельскиса не впечатляют.
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