Канчельскис: «Не сказал бы, что английский чемпионат сейчас доминирует»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от английского финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

Нужно понимать, что в Англии играют до конца, независимо от результата, это в крови. У «Барселоны» был недонастрой, видимо, испанцы подумали, что легко обыграют «Ливерпуль» без его лидеров, каталонцы вышли с шапкозакидательским настроением и получили. «Аяксу» же было сложно играть после победы в финале Кубка Нидерландов, где они отдали много эмоций. Во втором тайме игры с «Тоттенхэмом» голландцы сбавили обороты, хотя могли и выиграть, но соперник их просто «задушил».

Уверен, что в финале будет красивая игра, красивый футбол, будет очень интересная игра со встречными атаками, будет открытый футбол.

Не сказал бы, что английский чемпионат сейчас доминирует. Да, они впереди по рейтингу, но мы помним, что раньше и итальянские клубы доминировали, и испанские, и немецкие. В любом случае английская Премьер-Лига движется вперед, прогрессирует, там затрачены очень большие деньги. Естественно, для них большой скачок, большой шаг вперед.