Кикнадзе сообщил, что Кокорин и Мамаев не нужны «Локомотиву»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе ответил на вопрос о возможности приглашения в команду Александра Кокорина и Павла Мамаева. Вчера футболисты были приговорены к тюремному заключению.
С тем, чтобы что? Какую линию усиливать? Вы пытаетесь сейчас отталкиваться от ситуации, а я бы отталкивался от того, могут ли они пользу принести или не могут. С этой точки зрения, не знаю. У нас те позиции, на которых они играют, достаточно надежно прикрыты. А звать просто для того, чтобы поддержать. Профессиональный спорт – штука жестокая. Клубам, которые их возьмут, нужно будет огромную работу проделать по реабилитации этих спортсменов – и не только в физическом плане, но и психологическом. Вопрос непростой. При этом хочу пожелать им стойкости и возвращения в большой спорт. Сейчас, хотя бы, уже сроки понятны, когда они могут вернуться. Но им будет тяжело.
Руководство Анжи уже сказали, что если их лицензируют, то они будут играть во второй лиге.
И парни даже через пол года на такое дно не согласятся!
Руководство Анжи уже сказали, что если их лицензируют, то они будут играть во второй лиге.
И парни даже через пол года на такое дно не согласятся!
Это только тупые люди могут задавать такие вопросы представителям клубов!!!!
Это только тупые люди могут задавать такие вопросы представителям клубов!!!!