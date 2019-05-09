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Кикнадзе сообщил, что Кокорин и Мамаев не нужны «Локомотиву»

сегодня, 17:47

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе ответил на вопрос о возможности приглашения в команду Александра Кокорина и Павла Мамаева. Вчера футболисты были приговорены к тюремному заключению.

С тем, чтобы что? Какую линию усиливать? Вы пытаетесь сейчас отталкиваться от ситуации, а я бы отталкивался от того, могут ли они пользу принести или не могут. С этой точки зрения, не знаю. У нас те позиции, на которых они играют, достаточно надежно прикрыты. А звать просто для того, чтобы поддержать. Профессиональный спорт – штука жестокая. Клубам, которые их возьмут, нужно будет огромную работу проделать по реабилитации этих спортсменов – и не только в физическом плане, но и психологическом. Вопрос непростой. При этом хочу пожелать им стойкости и возвращения в большой спорт. Сейчас, хотя бы, уже сроки понятны, когда они могут вернуться. Но им будет тяжело.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
   59 / 1087
сегодня в 18:10
Журналисты сейчас всех опросят, как будто все к ним проявляют интерес.
FILL3286
FILL3286
   165 / 1087
сегодня в 18:10
в зенит всех принимают в любое время дня и ночи!!!
grazie100
grazie100 ответил Байкал-38.
   213 / 1087
сегодня в 18:08
Если не сломаются, у них будет совсем другой футбол.За одного битого -двух небитых дают .Будут играть за 4-х!
grazie100
grazie100
   213 / 1087
сегодня в 18:05
А Кикнадзе, нужен ли нам всем???
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 1087
сегодня в 18:02
Название ветки не точно отображает сказанное Гендиром Локомотива.......
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Leha-ha50
   60 / 1087
сегодня в 17:58
Думаю , что оба потеряны для футбола. Разве что какой нибудь Анжи или Енисей усилить.
Думаю они в Анжи побрезгуют идти!
Руководство Анжи уже сказали, что если их лицензируют, то они будут играть во второй лиге.
И парни даже через пол года на такое дно не согласятся!
Шишанутый
Шишанутый
   9 / 1087
сегодня в 17:58
У Мамаева будет достаточно предложений от клубов Рпл после освободжения. При желании сможет еще поиграть! Удачи Мамаеву и Кокорину и желаю вернутся в большой футбол и заткнуть критиков своими голами и успехами!
Байкал-38.
Байкал-38.
   60 / 1087
сегодня в 17:55
А к чему эта новость? Кокорин и Мамаев и до этого не нужны были Локо и тем более сейчас!
Это только тупые люди могут задавать такие вопросы представителям клубов!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 1087
сегодня в 17:54
Думаю , что оба потеряны для футбола. Разве что какой нибудь Анжи или Енисей усилить.
1 команда
1 команда
   130 / 1087
сегодня в 17:53
Кикнадзе решил порисоваться никак?
oncha
oncha
   181 / 1087
сегодня в 17:50
Они бы и вместо тюрьмы в Локомотив не пошли, там одни кэшбэки играют.
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