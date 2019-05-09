Кикнадзе сообщил, что Кокорин и Мамаев не нужны «Локомотиву»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе ответил на вопрос о возможности приглашения в команду Александра Кокорина и Павла Мамаева. Вчера футболисты были приговорены к тюремному заключению.

С тем, чтобы что? Какую линию усиливать? Вы пытаетесь сейчас отталкиваться от ситуации, а я бы отталкивался от того, могут ли они пользу принести или не могут. С этой точки зрения, не знаю. У нас те позиции, на которых они играют, достаточно надежно прикрыты. А звать просто для того, чтобы поддержать. Профессиональный спорт – штука жестокая. Клубам, которые их возьмут, нужно будет огромную работу проделать по реабилитации этих спортсменов – и не только в физическом плане, но и психологическом. Вопрос непростой. При этом хочу пожелать им стойкости и возвращения в большой спорт. Сейчас, хотя бы, уже сроки понятны, когда они могут вернуться. Но им будет тяжело.