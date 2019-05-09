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Лахиялов - о Кокорине: «Таких случаев тысячи!»

сегодня, 14:49

Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов считает, что Пресненский суд Москвы несправедливо приговорил Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальным срокам

Я как бывший спортсмен и нынешний руководитель футбольного клуба хочу сказать вот что. Знаете, почему футболисты, тренеры, руководство иногда начинают активно выражать своё недовольство судейством на поле и высказывать претензии? Потому что арбитры могут в одинаковых ситуациях принимать разные решения, и тогда получаются двойные стандарты. То же самое – и в случае Кокорина с Мамаевым. Устроили шоу, пацанам судьбы губят. Хотя в России происходят сотни, тысячи подобных случаев! 

Для сравнения: недавно в Подмосковье трое сотрудников правоохранительных органов насмерть забили взрослого человека. Суд выносит по ним решение: отпустить под домашний арест. А здесь стулом, видите ли, ударили чиновника в ходе конфликта! После этого устроили шоу на семь месяцев и ещё дали реальный срок ребятам. Иногда чиновники, политики, депутаты, бюрократы своим поведением сами могут вызывать желание дать им стулом. 

Я считаю, суд принял несправедливое решение в отношении Кокорина и Мамаева. Да, какое-то наказание требовалось. Но, по-моему, это дело должно было быть рассмотрено за полмесяца. И максимум, который им светил, – уловный срок. Такое моё мнение.

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Все комментарии
Palex
Palex
   54 / 1085
сегодня в 15:57
Не сотрудники правоохранительных органов,а мусора. Шамиль,надо вещи свои именами называть.
счет 7-0
счет 7-0
   194 / 1085
сегодня в 15:55
Правильно сказал.
Danrog
Danrog ответил Шуnя771
   122 / 1085
сегодня в 15:54
Поднял руку на святое - чиновника!)) К ответу! Не гопота)
А как же чурбан-галимов, почему у свиней играет?
Шуnя771
Шуnя771
   58 / 1085
сегодня в 15:37
Поднял руку на святое - чиновника!))
К ответу!
Не гопота)
морозз
морозз
   69 / 1085
сегодня в 15:06
У каждого своя правда и только истина одна...напились и избили неповинных людей, СИЗО, срок, ЗОНА!
Шишанутый
Шишанутый
   9 / 1085
сегодня в 14:53
Шамиль дело говорит!
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