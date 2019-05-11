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Ван Дейк: «Чемпионская гонка продолжается, но нужно быть реалистами»

сегодня, 05:15
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонЗавтра в 17:00 Не начался

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о шансах своей команды в последнем туре вырвать чемпионство у «Манчестер Сити». Для этого «красным» необходимо дома обыграть «Вулверхэмптон», а «Сити» должен потерять очки в гостевом матче с «Брайтоном».

Гонка продолжается, но нужно быть реалистами. Учитывая то, как «Сити» играл на протяжении сезона, все будут ждать от них победы. Но ты никогда не знаешь, что произойдёт, и всё, что мы можем сделать, это сфокусироваться на победе над «волками», ведь это тоже очень серьёзная задача.

Все говорят о том, что должен сделать «Брайтон» , но мы должны сосредоточиться на самих себе, потому что «Вулверхэмптон» проводит выдающийся сезон и может усложнить жизнь любому сопернику. Именно поэтому они занимают такое место в таблице.

Но мы играем дома, это последняя [домашняя] игра в сезоне, мы хотим отдать все силы и сделаем это. Если мы победим, то сделаем свою работу. Сделаем то, что в наших руках, и затем посмотрим, чем закончится дело в Брайтоне.

В минувшем туре АПЛ «Ливерпуль» победил «Ньюкасл» (3:2), а «Ман Сити» переиграл «Лестер» (1:0).

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   153 / 1087
сегодня в 07:26
Шансы минимальны.
cska plus
cska plus
   35 / 1087
сегодня в 05:25
Волки могут завтра лишить ливер этой гонки.
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