Ван Дейк: «Чемпионская гонка продолжается, но нужно быть реалистами»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о шансах своей команды в последнем туре вырвать чемпионство у «Манчестер Сити». Для этого «красным» необходимо дома обыграть «Вулверхэмптон», а «Сити» должен потерять очки в гостевом матче с «Брайтоном».

Гонка продолжается, но нужно быть реалистами. Учитывая то, как «Сити» играл на протяжении сезона, все будут ждать от них победы. Но ты никогда не знаешь, что произойдёт, и всё, что мы можем сделать, это сфокусироваться на победе над «волками», ведь это тоже очень серьёзная задача.

Все говорят о том, что должен сделать «Брайтон» , но мы должны сосредоточиться на самих себе, потому что «Вулверхэмптон» проводит выдающийся сезон и может усложнить жизнь любому сопернику. Именно поэтому они занимают такое место в таблице.

Но мы играем дома, это последняя [домашняя] игра в сезоне, мы хотим отдать все силы и сделаем это. Если мы победим, то сделаем свою работу. Сделаем то, что в наших руках, и затем посмотрим, чем закончится дело в Брайтоне.